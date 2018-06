Harvey Weinstein bị truy tố tội hiếp dâm

Harvey Weinstein đầu thú vì tội hãm hiếp phụ nữ / Công ty cũ phá sản sau scandal tình dục của Harvey Weinstein

Theo CNN, đại diện Văn phòng luật sư Manhattan (Mỹ) cho biết sau phiên xét xử ngày 30/5, nhà sản xuất phim Harvey Weinstein bị khép vào tội hiếp dâm mức độ một và ba, hành vi phạm tội tình dục cấp độ một. Harvey được tại ngoại sau khi nộp khoản bảo lãnh 10 triệu USD nhưng phải đeo thiết bị theo dõi, không được di chuyển ra khỏi địa phận New York hoặc Connecticut. Ông cũng phải giao nộp hộ chiếu.

Tội danh của Harvey Weinstein đến từ vụ việc với hai phụ nữ vào năm 2013 và 2004. Hai người này đệ đơn kiện cách đây bảy tháng. Một người tố cáo nhà sản xuất ép cô quan hệ tình dục bằng miệng trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 9/2004. Người khác khẳng định bị hiếp dâm vào tháng 3/2013.

Harvey Weinstein (phải) tại toà án. Ảnh: AP.

Luật sư Cyrus Vance, quận Manhattan, nói trong một thông cáo: “Bản cáo trạng này buộc bị đơn phải có trách nhiệm giải trình các tội bạo lực mà anh ta vướng phải”. Benjamin Brafman, luật sư phía Harvey Weinstein, nói diễn biến này không quá bất ngờ. “Chúng tôi nhắc nhở mọi người rằng bản cáo trạng này chỉ đơn thuần là một cáo buộc. Chúng tôi sẽ sớm có hành động để bác bỏ cáo trạng và nếu vụ việc tiến đến xét xử trước tòa, chúng tôi hy vọng ông Weinstein sẽ được tha bổng”, Benjamin Brafman chia sẻ. Ngày xử án tiếp theo là 30/7.

Theo tờ Wall Street Journal, công tố viên ở Los Angeles và London (Anh) cũng bắt đầu điều tra Harvey Weinstein vì các cáo buộc khác liên quan tới phạm tội tình dục.

Bê bối tình dục của Harvey bị phanh phui hồi tháng 10 năm ngoái trên tờ New York Times. Theo hai cây bút Jodi Kantor và Megan Twohey, ông trùm sinh năm 1952 đã sàm sỡ ít nhất tám cô gái trong ba thập niên qua. Nhiều nạn nhân đã liên lạc, trình báo vụ việc và đưa ra một số tài liệu liên quan để tố cáo ông. Một số người lên tiếng gồm diễn viên Ashley Judd, Rose McGowan...

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là nhà sản xuất và điều hành hãng phim nổi tiếng. Ông được xem là "ông trùm" của các phim độc lập, lần lượt thành lập các hãng Miramax vào năm 1979 và The Weinstein Company năm 2005. Nhiều phim của các đơn vị này như Pulp Fiction, Sex, Lies, and Videotape, Shakespeare in Love, Inglorius Basterds, The King's Speech, Django Unchained, Silver Linings Playbook đoạt giải thưởng và gây tiếng vang toàn thế giới.

Ông có một giải Oscar trên cương vị nhà sản xuất khi Shakespeare in Love giành giải "Phim xuất sắc" năm 1999. Harvey Weinstein từng đến Việt Nam năm 2015 để thăm Ngô Thanh Vân trên phim trường Tấm Cám: Chuyện chưa kể.

Từ scandal của Harvey Weinstein, làn sóng tố cáo xâm phạm và quấy rối tình dục nổ ra ở Hollywood. Nhiều nghệ sĩ như Kevin Spacey, Brett Ratner, Bryan Singer, Morgan Freeman bị khơi lại các vụ việc cũ, dẫn đến danh tiếng bị hủy hoại. Phong trào #MeToo nở rộ trên mạng xã hội khi nhiều người gắn hashtag này vào các thông điệp tố cáo. #MeToo cũng lan rộng ra vài quốc gia trên thế giới, trong đó có làng giải trí Việt.

Minh Anh