Harry mua 23 chiếc bánh tặng sinh nhật Taylor

Taylor Swift thân mật với 'bạn trai tin đồn' Harry Styles / Taylor Swift đưa đón Harry Styles bằng máy bay

Nữ ca sĩ "You Belong With Me" bước sang tuổi 23 hôm 13/12. Sinh nhật năm nay, Taylor không cô đơn. Cô đang có thời gian hạnh phúc ở Anh bên cạnh nam ca sĩ điển trai của nhóm One Direction - người mới hẹn hò với Taylor cách đây hơn một tháng. Nguồn tin mới nhất trên Us cho biết, Harry đã dành cho bạn gái một món quà ngọt ngào. “Harry mua 23 chiếc bánh ngọt nhỏ để tặng Taylor”, đại diện cửa hàng bánh ngọt ở Chapelford, Warrington, Anh cho biết. Theo chủ cửa hàng, những chiếc bánh có nhiều hương vị và phong cách khác nhau.

Hình ảnh của cặp sao do fan chụp ở Windemere, Lake District.

Nguồn tin cho biết, Harry đã đặt những chiếc bánh trước ngày đặc biệt của Taylor một hôm. Chủ cửa hàng cho hay ban đầu họ không biết ý nghĩa của con số 23 cho tới khi phát hiện đó là số tuổi của Taylor. "Khi Harry đến, anh ấy chỉ nói cần đặt một số bánh. Anh ấy thực sự ngọt ngào và đáng yêu. Harry là một người đàn ông hoàn hảo", chủ cửa hàng nói.

Taylor Swift đưa bạn trai về London, Anh, trên máy bay riêng của cô hôm 8/12 và ở đó cho tới nay. Tối 10/12, “Haylor” có mặt ở Thung lũng Hope, nơi họ gặp gỡ em gái của Harry - Gemma Styles - đang theo học đại học gần đó. Hôm 12/12, Harry và Taylor đi du lịch ở Bowness, Windemere thuộc vùng Lake District nổi tiếng. Cả hai chụp ảnh trên đường với fan và chơi đùa với những chú chim bồ câu. Sau đó, nam ca sĩ đưa bạn gái về quê hương anh ở Holmes Chapel, Cheshire và kỷ niệm sinh nhật của cô tại đây.

Harry và Taylor về quê nhà nam ca sĩ ở Holmes Chapel, Cheshire. Ảnh: Eonline.

Taylor cũng có một món quà đặc biệt khác trong ngày sinh nhật: đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Ca khúc nhạc phim xuất sắc với "Safe and Sound” - nhạc phim “The Hunger Games”.

“Thật là ngạc nhiên và ngoài mong đợi. Tôi là một fan của câu chuyện và các nhân vật trong The Hunger Games. Chúng tôi muốn âm nhạc phải phù hợp với tông của bộ phim và những cảm xúc đã được thể hiện trong sách. Đây quả là vinh hạnh lớn. Tôi thực sự hạnh phúc và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood”, nữ ca sĩ nói khi biết tin. Cũng trong dịp sinh nhật thứ 23, Taylor phát hành MV thứ 23 - ca khúc "I Knew You Were Trouble" - hôm 13/12.

Song Ngư