Harper Beckham khoe giọng hát mừng 'Ngày của mẹ'

Nhân "Ngày của mẹ" ở Anh (26/3), Victoria Beckham tự hào khoe tấm thiệp Harper tự làm kèm những câu hát ngẫu hứng cô bé dành tặng mẹ. Nhà thiết kế nổi tiếng viết: "Còn gì đáng yêu hơn thế? Tôi yêu con bé và cảm thấy thật may mắn. Mẹ yêu con gái rất nhiều".

Harper Beckham khoe giọng hát mừng "Ngày của mẹ"

Bài hát của Harper chỉ gồm một câu: "She's my very own super mum" và được hát đi hát lại. Đây là lần đầu tiên cô bé khoe giọng hát. Trước đây, Victoria Beckham cũng từng tiết lộ giọng hát của con trai Cruz Beckham và hướng cậu bé theo con đường ca hát.

Cũng trong ngày 26/3, các con trai của David và Victoria Beckham làm thiệp chúc mừng mẹ. Victoria Beckham nói trên trang cá nhân rằng cô thấy rất đặc biệt khi được con gọi là "bạn thân".

David Beckham đăng ảnh vợ và bốn con trên trang cá nhân.

David Beckham đăng hình ảnh Victoria Beckham cùng bốn con và viết: "Chúc mừng một bà mẹ nữa nhân ngày đặc biệt. Đây là người đã nuôi những thiên thần bé bỏng theo cách rất đặc biệt và yêu thương chúng. Một người phụ nữ đam mê, trí tuệ và yêu thương con cái, còn gì có thể tuyệt hơn thế? Cảm ơn em yêu đã dành cho anh món quà quý giá nhất".

