Hạnh phúc từ quyết định giữ con sinh ba của sao 'Truyền thuyết Jumong'

Sao 'Truyền thuyết Joo Mong' sau 11 năm: người thăng hoa, kẻ lận đận / Con sinh ba của sao 'Truyền thuyết Jumong' làm mẫu

Song Il Gook sinh năm 1971 trong gia tộc bề thế, có truyền thống theo nghiệp chính trị. Ông, cụ của Il Gook đều là các chính trị gia có tầm ảnh hưởng ở Hàn Quốc. Mẹ anh là Kim Eul Dong - diễn viên, nhà giáo, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng. Il Gook gia nhập làng giải trí năm 1998, nổi tiếng với Truyền thuyết Jumong, Hải thần, Mắt đỏ... Bên cạnh khả năng đóng phim, anh được nhiều người hâm mộ vì gia đình êm ấm, luôn tràn ngập tiếng cười của ba cậu con trai.

Song Il Gook trong phim "Truyền thuyết Jumong"

Tài tử 'Truyền thuyết Jumong' viên mãn sau nhọc nhằn vợ sinh ba

Mối quan hệ bị đồn thổi là "Hôn nhân chính trị"

Sinh trưởng trong gia đình nhiều đời làm chính trị nên khi tài tử kết hôn với thẩm phán Jung Seung Yeon năm 2008, nhiều người cho rằng đây là cuộc hôn nhân mang tính toán chính trường.

Song Il Gook từng phủ nhận điều này trong một chương trình truyền hình và cho biết anh chủ động từ khi yêu và cưới Seung Yeon. Hai người quen nhau qua giới thiệu của một nhà báo, Song Il Gook yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu nói chuyện với cô, anh đã nghĩ thầm đây là người phụ nữ của cuộc đời.

Jung Seung Yeon kém chồng năm tuổi, từng học ngành Tư pháp Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc. Cô sử dụng được các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật và Đức. Năm 33 tuổi, Seung Yeon làm thẩm phán của tòa án Busan, hiện cô làm ở tòa án Incheon.

Song Il Gook nhận xét sức hút của Jung Seung Yeon đến từ vốn hiểu biết, học vấn. Trong buổi gặp đầu tiên, hai người nói chuyện từ 15h và buộc phải chia tay lúc 23h - khi cửa hàng đóng cửa. Trong mắt Il Gook, Seung Yeon không sắc nước hương trời nhưng đáng yêu, tính cách thú vị.

Sau một năm rưỡi hẹn hò, năm 2008, Song Il Gook đặt nhà hàng nổi tiếng cầu hôn Jung Seung Yeon. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại vì nhà hàng quá đông người trong khi Seung Yeon sống kín tiếng còn Il Gook lúc bấy giờ được săn đón khắp Hàn Quốc nhờ phim Truyền thuyết Jumong. Sau đó Song Il Gook cầu hôn bạn gái trong ôtô.

Kiên quyết giữ ba thai nhi dù bác sĩ cảnh báo rủi ro

Năm 2011, Jung Seung Yeon mang thai ba. Bác sĩ khuyên vợ chồng anh bỏ một trong ba thai nhi vì lo sợ rủi ro cho cả mẹ và con, bởi Seung Yeon có vấn đề tim mạch. Vợ chồng anh khóc khi nghe bác sĩ cảnh báo. Sau khi suy nghĩ kỹ, Jung Seung Yeon nói với chồng cô sẽ gắng gượng được. Giai đoạn cuối thai kỳ, Jung Seung Yeon thường bật khóc vì không thể tự đi dù chỉ đoạn đường ngắn. Song Il Gook nhiều lần khóc theo vợ.

Ba con trai Song Il Gook thuở sơ sinh

Con trai Song Il Gook

Ba bé chào đời tháng 3/2012, được bà nội đặt tên là Daehan, Minguk, Manse, ghép với nhau có nghĩa là "Đại Hàn Dân Quốc Vạn Tuế". Trong ba bé, Manse chào đời sau cùng và nhỏ nhất, chỉ nặng 1,8 kg. Hai vợ chồng lòng như lửa đốt vì con yếu ớt và phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe, tình trạng phát triển. Còn Minguk hay bị dị ứng nên đôi vợ chồng thường thức trắng đêm để xoa dịu con.

Vợ chồng Song Il Gook ngắm ba con ngủ.

Il Gook chia sẻ dù nhọc nhằn, anh hạnh phúc vì con là món quà vô giá. Vợ chồng anh thấy biết ơn vì ba cậu bé trưởng thành bình yên, khỏe mạnh.

Trong ba con, Il Gook cho rằng Daehan giống anh nhất cả về ngoại hình lẫn tính cách. Ba cậu bé ra đời chỉ cách nhau trong giây phút nhưng tính cách khác biệt. Anh thường đối đáp không lại các con. Một lần ăn sáng, Il Gook bảo các cậu bé: "Thấy bố ăn nhanh chưa". Minguk (năm tuổi) nhanh nhảu đáp: "Bố cầm tinh con lợn nên mới ăn nhanh thế".

"Ông bố quốc dân" Hàn Quốc

Năm 2014, Daehan, Minguk, Manse trở thành hiện tượng làng giải trí Hàn Quốc khi tham gia show thực tế The Return of Superman (Siêu nhân trở lại). Vẻ ngoài ngộ nghĩnh, những câu nói đáng yêu, sự tinh nghịch cùng tình cảm ba anh em dành cho nhau khiến người xem vừa bật cười vừa cảm động.

Không chỉ khiến fan Hàn Quốc "phát cuồng", Daehan, Minguk, Manse nhận được cảm tình của nhiều khán giả châu Á. Người hâm mộ ở Việt Nam, Trung Quốc đại lục, Hong Kong... lập fanpage theo dõi từng bước trưởng thành của các thiên thần nhí.

Song Il Gook dạy con "Bài học quả dâu"

Bài học quả dâu

Qua show thực tế, một số phương pháp dạy con của Song Il Gook cũng được nhiều người học tập. Tài tử cho biết anh thường đưa con trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc, dạy các con lễ phép, khiêm nhường, biết quan tâm người khác. Một lần ghi hình chương trình, Minguk thấy người quay phim bị ho bèn chạy lại dặn "chú giữ gìn sức khỏe nhé". Anh thường bảo các cậu bé tự đút cho nhau ăn, để con hiểu về sự chia sẻ.

Nếu một trong ba cậu bé mắc lỗi, anh thường đưa con tới góc riêng để chỉ cho con thấy lỗi của mình, sau đó ôm con. Mục đích của anh là để đứa trẻ mắc lỗi không xấu hổ, mặc cảm với anh em mình. Nếu cả ba xích mích, anh sẽ hỏi ngọn ngành sau đó bảo anh em xin lỗi và ôm hôn dù lúc đó còn giận nhau. Anh còn sắm ba chiếc "ghế hối lỗi" để các cậu bé tự lấy ghế, ngồi quay mặt vào tường kiểm điểm khi mắc lỗi. Sự tận tụy với con của Song Il Gook là lý do anh được mệnh danh là "Ông bố quốc dân". Theo Chosun, nhiều ông bố xứ Hàn than phiền "vì Song Il Gook mà chúng tôi bị ca thán".

Daehan, Minguk, Manse ngồi tàu nhựa

Đoàn tàu gia đình Song Il Gook

Daehan, Minguk, Manse trở thành những gương mặt quảng cáo ăn khách của Hàn Quốc. Trong show The Return of Superman, ba cậu bé thường ngồi trên toa tàu nhựa và được Song Il Gook kéo khi đi bộ hoặc xe đạp, để vừa đảm bảo nhanh mà không bé nào đi "lạc đàn". Đoàn tàu này trở thành đặc trưng của nhà họ Song, nhiều gia đình Hàn Quốc tìm mua những toa tàu như vậy.

Do tính chất nghề nghiệp, Jung Seung Yeon thường từ chối tham gia chương trình giải trí cùng bốn bố con. Năm 2015, cô xuất hiện trong show The Return of Superman nhưng chỉ để lộ phần lưng, góc quay nghiêng.

Vẻ ngộ nghĩnh của các con Song Il Gook Ba anh em Daehan từ 0 tới 5

Song Il Gook không quên dặn các con thể hiện tình cảm với mẹ. Trong show truyền hình năm 2016, anh đưa ba con tới nhà hàng trước kia định cầu hôn Jung Seung Yeon. Anh yêu cầu các con giúp mình thổ lộ tình cảm với vợ.

Hồi tháng 8, Jung Seung Yeon sang Pháp công tác một năm. Vì muốn gia đình được ở bên nhau, Song Il Gook và ba con trai sang Paris sống cùng cô. Nam diễn viên cho biết anh sẽ thường xuyên đi về giữa hai nước để vừa chăm sóc con vừa làm việc.

