Hàng loạt sao Hollywood khoe mặt mộc

Tạp chí W mới đây thực hiện bộ hình vinh danh những nữ diễn viên tỏa sáng nhất trên màn ảnh nhờ các vai diễn của họ trong năm 2012. Trong ảnh là Kristen Stewart. Nữ diễn viên được khen ngợi nhờ vai diễn trong phim On The Road. Trên tạp chí, Kristen chia sẻ: "Mọi người thường hỏi tôi về những cảnh khỏa thân trong On the Road, nhưng ít người để ý là tôi còn phải nhảy trong phim, mà nhảy còn khó hơn cởi đồ".