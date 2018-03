Hà Thu được dự đoán vào Top 10 Miss Earth / Hà Thu diện bikini bên dàn người đẹp Miss Earth

Tối 11/10, phần thi Tài năng của Hoa hậu Trái đất 2017 diễn ra tại Philippines với sự tham gia của một số thí sinh do ban tổ chức chọn. Họ được chia thành ba nhóm biểu diễn. Hà Thu thuộc nhóm ba.

Hà Thu (phải) giành giải phụ đầu tiên tại Miss Earth.

Người đẹp Việt khoe chất giọng trong trẻo với bài hát Colors of the Wind từng gắn với giọng ca của Hoa hậu Vanessa Williams. Trong bộ váy dạ hội xanh thẫm lấp lánh, Hà Thu tham gia phần thi Tài năng một cách thoải mái, tự tin. "Đây là ca khúc tôi thể hiện tình yêu với mẹ Trái Đất và muốn chia sẻ với các bạn tối nay", cô nói.

Hà Thu giành huy chương đồng phần thi Tài năng tại Miss Earth

Hà Thu là thí sinh duy nhất chọn thi hát. Huy chương bạc thuộc về người đẹp Cook Islands, huy chương vàng được trao cho Hoa hậu Cyprus. Cả hai đều thể hiện tài nhảy.

Phần thi Tài năng là một trong bốn giải thưởng phụ quan trọng tại Miss Earth 2017. Năm ngoái, Nam Em hát You Raise Me Up và đoạt huy chương bạc. Chung cuộc, cô giành hai huy chương bạc, một vàng và đứng đầu khu vực châu Á ở các vòng thi phụ. Điều này giúp Nam Em có cơ hội vào Top 8. Năm nay, Hà Thu đang bước đầu đạt được thành công giống người tiền nhiệm.

Hà Thu tại cuộc thi.

Ngày 10/10, chuyên trang Missosology đưa ra dự đoán Top 10, trong đó có Hà Thu. Cô đứng sau đại diện các nước Panama, Thái Lan, Venezuela, Mỹ, Colombia, Puerto Rico, Hà Lan...

Năm nay, Miss Earth có sự tham gia của 90 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết diễn ra vào ngày 4/11 tại Manila, Philippines.

Minh Anh