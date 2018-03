Hà Thu đoạt huy chương vàng phần thi 'Trang phục dạo biển' ở Miss Earth

Hà Thu giành huy chương đồng phần thi Tài năng tại Miss Earth / Hà Thu được dự đoán vào Top 10 Miss Earth

Ở Miss Earth, khoảng 90 thí sinh chia thành từng nhóm tham gia một số cuộc thi phụ. Phần "Trang phục dạo biển" của Hoa hậu Trái đất 2017 được tổ chức tối 13/10. Hà Thu thuộc nhóm thứ ba.

Hà Thu trong khoảnh khắc chiến thắng.

Đại diện Việt Nam mặc bikini vàng rực, khoác bên ngoài chiếc váy voan mỏng cùng tông, tự tin catwalk ở gần cuối chương trình. Cô bất ngờ giành chiến thắng, đoạt huy chương vàng và vượt lên trên Hoa hậu Mỹ (bạc), Ukraine (đồng).

Trên trang cá nhân, Hà Thu gửi lời cảm ơn khán giả động viên cô và sự giúp đỡ của stylist Hiệp Chu.

* Phần thi của Hà Thu

Hà Thu

Đây là huy chương vàng đầu tiên và huy chương thứ hai của Hà Thu tại Miss Earth 2017. Trước đó, người đẹp giành huy chương đồng phần thi Tài năng với bài hát Colors of the wind.

* Hà Thu hát "Colors of the wind"

Năm ngoái, Nam Em hát You Raise Me Up và đoạt huy chương bạc. Chung cuộc, cô giành hai huy chương bạc, một vàng và đứng đầu khu vực châu Á ở các vòng thi phụ. Điều này giúp Nam Em có cơ hội vào Top 8.

Hôm 10/10, chuyên trang Missosology đưa ra dự đoán Top 10, trong đó có Hà Thu. Cô đứng sau đại diện các nước Panama, Thái Lan, Venezuela, Mỹ, Colombia, Puerto Rico, Hà Lan...

Năm nay, Miss Earth có sự tham gia của 90 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 4/11 tại Manila, Philippines.

