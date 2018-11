Goo Hara từng quỳ gối cầu xin vì bạn trai dọa tung video sex

Goo Hara bị thẩm vấn 5 giờ về vụ ẩu đả với bạn trai / Goo Hara bị tổn thương tử cung sau trận ẩu đả với bạn trai

Tờ Dispatch mới đây tổng hợp vụ ẩu đả giữa Goo Hara và Choi Jong Bum, tiết lộ một số tình tiết mới. Theo đó, khoảng 0h ngày 13/9 (giờ địa phương), hai người đánh nhau khoảng 30 phút trong căn nhà của Goo Hara tại Seoul. Tới 1h30, Choi Jong Bum gửi email cho Dispatch với nội dung: "Liên lạc với tôi, nếu chậm, tôi sẽ gửi thông tin cho báo khác". Sau đó, Jong Bum gửi video sex khoảng 30 giây cho Goo Hara.

Goo Hara và Choi Jong Bum khi bị cảnh sát triệu tập hồi tháng 9.

Nữ ca sĩ quỳ trước thang máy, cầu xin anh không phát tán video. Tuy nhiên Choi Jong Bum tiếp tục gửi cho cô một đoạn video nhạy cảm khác, đe dọa phát tán chúng. Một người bạn của Goo Hara thương lượng với Choi Jong Bum qua điện thoại nhưng anh này văng tục và nói: "Tôi chẳng có gì để mất".

Goo Hara cho biết Choi Jong Bum không đồng ý hòa giải, khăng khăng kiện cô tội hành hung đến cùng nên cô quyết định công khai chuyện bị anh uy hiếp. "Đối với một nghệ sĩ nữ, còn có gì đáng sợ hơn bị đe dọa bằng video nhạy cảm? Tôi thừa nhận đã đánh anh ta, tôi chấp nhận bị xử phạt nhưng uy hiếp tôi bằng video sex cũng là một tội, gây tổn thương cho tôi", diễn viên nói.

Goo Hara sở cảnh sát Goo Hara tới sở cảnh sát hôm 18/9.

Trước đó, hôm 13/9, Choi Jong Bum tố cáo với cảnh sát bị Goo Hara hành hung. Anh khai nữ ca sĩ tức giận do bị anh đề nghị chia tay và khẳng định không đánh Goo Hara, các vết bầm tím trên người Hara là do anh cố gắng giúp cô bình tĩnh.

Phía Goo Hara đưa ra những giải thích trái ngược. Cô cho biết vụ ẩu đả xuất phát từ thói ghen tuông của Choi Jong Bum. Rạng sáng 13/9, Jong Bum xông vào nhà Goo Hara, nắm tóc, xô đẩy cô, ném hỏng máy lọc không khí. Goo Hara công khai giấy tờ khám sức khỏe với các chẩn đoán cô bị xuất huyết tử cung, âm đạo. Cô còn bị thương ở đốt sống cổ, mặt, chân... Bác sĩ khuyên ca sĩ nghỉ ngơi khoảng một tuần. Cả hai bị cảnh sát triệu tập vào các ngày 17 và 18/9.

Goo Hara sinh năm 1991, từng là thành viên nhóm nhạc Kara (hoạt động từ năm 2007 đến 2016). Cô góp mặt trong các phim The Person Is Coming, City Hunter, Secret Love... Gần đây người người đẹp tham gia chương trình My Mad Beauty Diary của kênh JTBC4. Hara từng hẹn hò ca sĩ Yong Jun Hyung năm 2011, họ xác nhận chia tay năm 2013 vì muốn tập trung cho công việc.

Như Anh