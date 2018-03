Góc khuất Whitney Houston trong phim tài liệu 'Can I Be Me'

Phim của Samuel L. Jackson nhái poster 'The Bodyguard' / Bạn trai của con gái Whitney Houston bị bắt

Ngày 13/6, trailer phim tài liệu Can I Be Me được nhà sản xuất tung ra. Tác phẩm do Nick Broomfield và Rudi Dolezal đạo diễn kể về quá trình Whitney Houston có được danh tiếng, cuộc sống hôn nhân trục trặc với Bobby Brown và con đường nghiện ngập dẫn đến cái chết ở tuổi 48.

Whitney Houston khóc nức nở trong phim tài liệu 'Can I Be Me'

"Có sự cường điệu hóa lên rằng Whitney là cô gái hoàn hảo. Cô ấy chưa bao giờ tin vào điều đó", người dẫn dắt mở đầu video ngắn.

Cũng trong trailer, Whitney Houston chia sẻ: "Thành công không làm thay đổi bạn, mà chính là danh tiếng". Ở đoạn giới thiệu về cuộc sống vợ chồng với Bobby Brown, cố ca sĩ bật khóc trong phòng riêng.

Bộ phim tài liệu Can I Be Me sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc hậu trường chưa từng được công bố, các đoạn phỏng vấn riêng và những màn biểu diễn đặc biệt. Phim dự kiến phát sóng trên kênh Showtime ngày 26/8.

Whitney Houston qua đời năm 2012.

Năm 2015, một phim khác về cuộc đời Whitney Houston mang tên Whitney cũng được phát sóng trên truyền hình, gây tranh cãi khi lạm dụng cảnh "nóng" và ma túy.

Ca sĩ từng chín lần chiến thắng tại Grammy qua đời ngày 11/2/2012, sau khi bị phát hiện bất tỉnh trong phòng tắm tại khách sạn Beverly Hilton. Cái chết của Whitney Houston được cho là do tai nạn nhưng kết quả khám nghiệm tìm thấy dấu vết của cocaine trong máu.

Minh Anh