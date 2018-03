Giọng ca 'Let it Go' kết hôn ở tuổi 46

Idina Menzel hé lộ về phần hai của 'Frozen' / Giọng ca 'Let it Go' hài hước đùa giỡn khi bị lộ ngực

Ngày 26/9, diễn viên Idina Menzel đăng tải những hình ảnh trong đám cưới cô lên mạng xã hội. Người đẹp cảm ơn các khách mời và những người giúp cô chuẩn bị ngày cưới. Cô cũng mô tả ngày trọng đại của mình "thật tuyệt vời" và gọi chú rể là "tình yêu của đời tôi".

Ảnh cưới của Idina Menzel.

Trong ảnh, Idina Menzel đắm đuối bên Aaron Lohr (41 tuổi). Cô mặc váy hạ vai chất liệu ren của Carolina Herrera, khoe vòng một và vai trần. Người đẹp chọn giày Jimmy Choo và đeo trang sức Ricardo Basta.

Idina Menzel và Aaron Lohr bắt đầu hẹn hò từ năm 2015 và đính hôn mùa thu năm ngoái. Họ từng đóng chung phim Rent (2005). Aaron Lohr từng xuất hiện trong các phim như Law & Order, The Mentalist...

Cô dâu quyến rũ trong chiếc váy hở vai.

Idina Menzel gắn bó với nhiều bộ phim dành cho trẻ nhỏ. Ngoài Enchanted, cô lồng tiếng và tham gia hát các ca khúc của Frozen. Idina Menzel từng làm đám cưới với ngôi sao của sân khấu Broadway - Taye Diggs (từ năm 2003 tới 2013). Họ có một con trai bảy tuổi.

* Idina Menzel thể hiện "Let it Go" trong "Frozen"

'Let it Go' - Idina Menzel

Minh Anh