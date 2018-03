Những khoảnh khắc vui nhộn của gia đình Lý Tiểu Lộ / Lý Tiểu Lộ phủ nhận bị phát tán video nhạy cảm

Làng giải trí Hoa ngữ xôn xao khi trang Youku đăng đoạn video Lý Tiểu Lộ thân mật bên ca sĩ PG One (tên thật Vương Hạo). Theo trang này, đêm 29/12/2017 nữ diễn viên ở nhà PG One. Khi ở trên ôtô, PG One ôm eo Lý Tiểu Lộ. Lúc xuống xe, Tiểu Lộ khoác tay nam ca sĩ còn anh xách túi của cô.

Trong khi đó tối cùng ngày, Giả Nãi Lượng livestream trên trang cá nhân, nói vợ anh đi làm tóc.

Ca sĩ PG One bị nghi xen vào gia đình Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng.

Trước sự bàn tán, chỉ trích của khán giả, Giả Nãi Lượng bảo vệ vợ và đàn em qua bài viết trên Weibo: "Tôi hiểu Tiểu Lộ là người thế nào và cũng tin tưởng những người bạn của mình. Là vợ chồng hay tình nhân, bạn bè, muốn bền lâu, điều quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau".

Lý Tiểu Lộ giải thích tối cuối năm 2017, cô không chỉ đi cùng PG One mà còn bốn người khác, với mục đích bàn việc quay bộ phim về đề tài nhạc Hip-hop.

* Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng hát tình ca ở sự kiện năm 2017

Giả Nãi Lượng không tin Lý Tiểu Lộ gian díu với trai trẻ Cô cảm ơn chồng tin tưởng mình. "Đọc bình luận của khán giả, tôi nghĩ mình nên nhìn lại bản thân. Sau này tôi sẽ cẩn thận, giữ khoảng cách khi gặp gỡ bạn khác giới", Lý Tiểu Lộ viết. PG One cũng giải thích anh coi Giả Nãi Lượng là anh trai còn Lý Tiểu Lộ là chị dâu. Đôi vợ chồng cũng coi anh như người thân trong gia đình. Vì mối quan hệ đó, anh và Lý Tiểu Lộ có các cử chỉ thân mật với nhau. Ca sĩ sinh năm 1994 cho rằng từ nay cần chú ý chừng mực hơn trong mỗi hành vi.

Vợ chồng Lý Tiểu Lộ bên con gái.

Lý Tiểu Lộ 37 tuổi, nổi tiếng với Thiếu niên Trương Tam Phong, Yêu nhiều hơn hận, Thập Tam cách cách, Song hùng kỳ hiệp, Bát đại hào hiệp... Giả Nãi Lượng kém vợ ba tuổi, được biết đến qua Vẫn cứ yêu em, Dương môn hổ tướng, Thời gian đẹp nhất, Đại Đường ca phi, Bác sĩ sản khoa nam... Hai diễn viên kết hôn năm 2012, có con gái đầu lòng cùng năm.

