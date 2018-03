Gia đình Kim sau 10 năm nổi tiếng với 'Keeping Up with the Kardashians'

"Keeping Up with the Kardashians" vừa tròn 10 năm phát sóng, với hơn 300 tập phim. Đây là chương trình truyền hình thực tế kéo dài nhất lịch sử truyền hình Mỹ. Từ ồn ào quanh cuốn băng sex của Kim Kardashian, gia đình cô dựa vào đó để phát triển thành loạt phim, đem lại tên tuổi, tiền bạc cho cả gia đình Kardashian. Trước "Keeping Up with the Kardashians", bà Kris Jenner là quản lý của chồng - ngôi sao thể thao Bruce Jenner. Các con bà làm kinh doanh nhưng không thành công. Hiện tại, gia sản của Kris Jenner và các con vào khoảng 450 triệu USD, nhờ doanh thu quảng cáo truyền hình, kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, ứng dụng điện thoại...