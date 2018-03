George Michael - định mệnh gắn liền ngày Giáng sinh

Danh ca George Michael qua đời ở tuổi 53 / Sao thế giới sốc trước tin George Michael qua đời

Khi Last Christmas còn vang lên ở khắp nẻo chào đón Giáng sinh về cũng là lúc George Michael lặng lẽ ra đi. Cái chết như định mệnh, mãi gắn cuộc đời anh với ngày lễ hạnh phúc nhất trong năm.

George Michael năm 1984, khi "Last Christmas" bắt đầu nổi tiếng.

Last Christmas của Wham! ra đời năm 1984 vốn đã mang trong nó một nghịch lý. Dù thành công và làm nên tên tuổi của George Michael, ca khúc luôn bị tranh cãi bởi nội dung buồn bã, không phù hợp tinh thần ngày Giáng sinh. Bài hát là câu chuyện về một chàng trai đã cuồng si, hết mình vì tình yêu. Nhưng người con gái anh yêu lại rời bỏ ra đi, khiến chàng trai ấy cô đơn, tuyệt vọng trong mùa đông lạnh giá. Ấy thế mà suốt hơn 30 năm từ ngày Last Christmas phát hành, những lời hát buồn bã ấy luôn vang lên với niềm hân hoan, vui sướng của nhiều người.

Với George Michael, ca khúc có nhiều điểm tương đồng cuộc đời anh. Trong suốt 53 năm, danh ca cũng có lúc hạnh phúc vô bờ và tuyệt vọng cùng cực như nội dung bài hát.

Khi danh ca qua đời vì suy tim vào ngày 25/12, một lần nữa, điều nghịch lý lại vận vào ca khúc nổi tiếng. Nhờ Last Christmas, George Michael thành danh và giờ nó trở thành ca khúc tiễn đưa anh. Với những người yêu mến ngôi sao, lời ca khúc đầy tranh cãi ngày nào giờ đây mô tả đúng cảm xúc của họ - cô đơn, tuyệt vọng - khi hay tin anh ra đi khi chỉ mới 53 tuổi.

* Video: Bài hát "Last Christmas" nổi tiếng của nhóm Wham!

George Michael sinh ra tại London, Anh năm 1963. Sau tuổi thơ êm đềm, George gặp được Andrew Ridgeley tại trường trung học và cả hai cùng nhau xây mộng trở thành ca sĩ. Họ thành lập nhóm nhạc Wham! năm 1981 và nhanh chóng trở thành ban nhạc được yêu thích tại Anh với album Fantastic, tập hợp nhiều ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng. Họ tận hưởng thành công khi những ca khúc đình đám như Club Tropicana, Young Guns (Go For It), Last Christmas... chinh phục nhiều tầng lớp khán giả.

Sau album The Edge of Heaven (1986) - đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh, Wham! tuyên bố tan rã và George Michael bắt đầu sự nghiệp solo. George thành công vang dội khi hợp tác cùng những tên tuổi lớn như Aretha Franklin, Elton John, Queen... Những ca khúc Careless Whisper, A Different Corner, I Want Your Sex, Faith... ghi dấu ấn mạnh mẽ của George Michael trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Trong gần 40 năm sự nghiệp, George Michael bán được hơn 100 triệu album trên toàn thế giới, có bảy ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh và tám nhạc phẩm đứng đầu Billboard Hot 100. Ca sĩ, nhạc sĩ 53 tuổi cũng chiến thắng tại Brit Awards, Grammy Awards, MTV Video Music Awards, American Music Awards...

Danh ca có sự nghiệp lừng lẫy sau khi rời bỏ Wham! đi hát riêng.

Mảng sáng trong sự nghiệp dường như không thể che mờ những góc tối trong cuộc đời George Michael. Năm 19 tuổi, anh tâm sự với Andrew Ridgeley và những người bạn thân rằng mình là người lưỡng tính - có ham mê tình dục với cả nam và nữ giới. Tuy vậy, sau này danh ca phát hiện ra mình đồng tính. Thông tin được danh ca che giấu công chúng suốt nhiều năm. Năm 2007, Michael nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh giữ kín chuyện này vì lo nó có thể ảnh hưởng tới mẹ.

George phải lòng Anselmo Feleppa - nhà thiết kế thời trang người Brazil - năm 1991. Sáu tháng hẹn hò, Anselmo Feleppa phát hiện bị nhiễm HIV. Hai năm sau, người tình đồng tính của George Michael qua đời. "Đó là khoảng thời gian tồi tệ với tôi. Tôi mất ba năm để cân bằng và rồi lại đón nhận tin mẹ tôi mất. Tôi cảm giác như mình bị nguyền rủa", George Michael nói trong chương trình Good Morning America năm 2008.

Cú sốc lớn trong đời đẩy George Michael tới suy sụp và tìm đến rượu, ma túy để tìm quên. Cuộc đời danh ca 53 tuổi bắt đầu gắn liền với những scandal, các vụ bắt bớ. Anh nhiều lần bị bắt giữ vì hành động thiếu kiềm chế, đánh người, bị tố cưỡng hiếp một tài xế xe tải...

George Michael lấp khoảng trống bằng mối tình gắn bó với Kenny Goss - cựu tiếp viên hàng không - từ năm 1996. Mọi chuyện vượt tầm kiểm soát khi George Michael bị bắt vì quan hệ đồng tính với một cảnh sát tại nhà vệ sinh công cộng ở Beverly Hills, California năm 1998. George buộc phải công khai mình là gay. Kenny Goss cũng là người có mặt lúc George Michael bị bắt vì lái xe khi đang phê thuốc năm 2010.

Nam ca sĩ đối mặt nhiều vấn đề bệnh tật trong những năm gần đây, bao gồm bệnh phổi khiến anh phải dành một tháng trong bệnh viện ở Vienna, Áo năm 2011. Năm 2013, George Michael bị thương ở đầu vì bị ngã xe.

Những năm cuối đời đầy biến động khi George Michael liên tục bị bắt vì liên quan tới ma túy.

Những ngày cuối đời, ca sĩ Careless Whisper tránh xa công chúng và được cho là nghiện cocaine nặng. Trên tờ The Sun hồi tháng 7, Jackie Georgiou - vợ của em họ ca sĩ - cảnh báo ngôi sao một thời của nhóm Wham! sẽ chết vì rượu, cocaine, cần sa nếu cứ tiếp tục duy trì cuộc sống như vậy.

Từ đây, vào Giáng sinh hàng năm, mỗi khi nhạc phẩm Last Christmas được bật lên, người ta sẽ lại nhớ đến nỗi buồn của ngày danh ca ra đi.

Minh Anh