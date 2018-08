Fan Việt vây kín mỹ nam 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'

Mỹ nam gây sốt màn ảnh Hàn họp fan tại Việt Nam / Son Ye Jin, Jung Hae In du lịch Nhật Bản

Jung Hae In tới TP HCM vào khoảng 12h. Nam diễn viên mặc đơn giản với tông màu đen - trắng. Tài tử đội nón lá người hâm mộ tặng. Từ sáng sớm, nhiều fan của anh có mặt tại sân bay để chờ gặp thần tượng. Trên các diễn đàn, khán giả bày tỏ hồi hộp, vui mừng khi ngôi sao đình đám xứ Hàn sang Việt Nam.

Hae In được người hâm mộ Việt chào đón.

Jung Hae In tới Việt Nam để tham dự chương trình âm nhạc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Chi Pu, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Hà Anh Tuấn... Ngoài ra, anh tổ chức họp fan trong lần đầu tới TP HCM. Diễn viên mong muốn được thưởng thức các món ăn thuần Việt.

Jung Hae In ở sân bay Incheon, Hàn Quốc sáng 6/7.

Diễn viên sinh năm 1988 gần đây nhận được nhiều sự quan tâm với phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, đóng cặp cùng Son Ye Jin. Trước đó, anh gây ấn tượng với vai nam thứ bên cạnh Suzy và Lee Jong Suk trong While You Were Sleeping (Khi nàng say giấc).

* Hae In trong "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi"

Cảnh đi mưa son ye jin

Thời gian qua, Hae In bị đồn hẹn hò Son Ye Jin, nhiều fan bày tỏ mong mỏi họ "phim giả tình thật". Đôi nghệ sĩ phủ nhận tin đồn đang yêu nhau song bỏ ngỏ khả năng thành một cặp trong tương lai. "Vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì sắp đến", Hae In nói trên TVReports.

Như Anh