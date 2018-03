Fan Việt nồng nhiệt chào đón ca sĩ Aurea

Aurea có chất giọng độc đáo, mạnh mẽ và thu hút. Single "Busy (For Me)" và phiên bản full Aurea cũng nhiều lần liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes Bồ Đào Nha. "Busy (For Me)" trở thành một trong những bài hát được phát nhiều nhất trên radio ở Bồ Đào Nha vào năm 2011.