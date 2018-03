Fan Việt bức xúc khi Ariana Grande bất ngờ hủy show

Ariana Grande hủy show ở TP HCM sát giờ diễn / Những bản hit đình đám của Ariana Grande

Chiều 23/8, Ariana Grande bất ngờ thông báo trên trang Instagram việc hủy show tối cùng ngày vì lý do sức khỏe không đảm bảo. Theo một nguồn tin, cô bị sốt cao.

Vé show Dangerous woman của ca sĩ Mỹ trước đó không bán trực tiếp mà qua mạng và phải có email xác nhận mới mua được. Nhiều khán giả cho biết họ chỉ biết thông tin show bị hủy qua báo chí. Một số người gọi cho Ticket Box - đơn vị phụ trách phân phối vé - thì nhận được câu trả lời thông tin vẫn đang được cập nhật và chờ thông báo sau. Ban đầu, phía công ty của Phillip Nguyễn, người trực tiếp làm việc với công ty quản lý và tổ chức chuyến lưu diễn ở Việt Nam, từ chối đưa ra bình luận về sự việc. Vài giờ sau Ariana Grande thông báo, đơn vị này mới xác nhận việc hủy show là đúng.

* Khán giả bức xúc khi biết show bị hủy bất ngờ

Khán giả tranh luận với ban tổ chức show Ariana Grande

Khoảng 16h chiều 23/8, tại sân vận động Quân khu 7, nhiều khán giả ngơ ngác khi họ đến điểm diễn mới biết chương trình bị hủy. Tại khu vực này, một hàng rào được lập ra để ngăn không cho khán giả vào trong khiến mọi người chỉ biết đứng tụm với nhau để bàn tán xem chuyện gì đang xảy ra.

Khán giả Tuấn Nhu (26 tuổi) khoe chiếc túi xách trong suốt anh vừa mua hôm qua để đi xem show. Trước đó, theo yêu cầu từ phía Ariana Grande, vì tính chất bảo mật, mọi thiết bị quay phim, chụp ảnh, ghi âm, đèn nhấp nháy đến ba lô, túi xách, thức ăn... đều không được mang vào khu vực sân khấu. Khán giả phải được kiểm tra tư trang trước khi vào sự kiện, cũng như được dặn dò mang túi nhỏ trong suốt để tiện cho việc kiểm soát an ninh. "Vì nội quy này tôi đã bỏ hết đồ đạc ở nhà, chỉ mang điện thoại và ví tiền theo. Vậy mà đến nơi lại biết show bị hủy", anh Nhu nói.

Nhiều người ngơ ngác khi đến sân vận động Quân khu 7 TP HCM.

Hoàng là sinh viên năm nhất từ Vũng Tàu lên TP HCM từ sáng để chuẩn bị tối đi xem show. Cô mua vé ở khu vực A với giá khoảng 2,5 triệu đồng. "Nếu ca sĩ nói cô ấy gặp vấn đề về sức khỏe thì đành chấp nhận thôi", nữ sinh tiếc nuối. Nhưng ngược với sự thông cảm của Hoàng, Anh Đào (30 tuổi, Hà Nội) - người vừa đáp chuyến bay đến TP HCM để xem show - bức xúc: "Đây là chuyện đùa phải không? Bây giờ tôi đã đặt chân xuống Sài Gòn, phải làm gì bây giờ? Tôi muốn được nghe nhà tổ chức giải thích tường tận và xin lỗi". Cô quay sang người bạn bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì.

Anh Đào nằm trong số khán giả phải săn vé trước hai tuần, mua cả vé máy bay, khách sạn cũng như thu xếp công việc, con cái để bay từ nơi khác về TP HCM.

Anh Quang Huy (nhà ở quận 1, TP HCM) - khán giả thường xuyên theo dõi các tour nhạc quốc tế - chia sẻ việc hủy show của ca sĩ hạng A là bình thường, do mật độ các buổi diễn của họ chỉ cách nhau một đến hai ngày ở mỗi nước. "Nhưng thông báo hủy show chỉ bằng dòng tin nhắn trên Instagram quả là xem thường khán giả Việt Nam. Tôi bỏ vài triệu đồng để mua vé xem show, chấp nhận hàng loạt yêu sách về chính sách an ninh để được xem cô ấy biểu diễn, không có lý do gì để tôi bị đối xử như thế", anh nói. Theo anh Huy, ban tổ chức đã quá bị động và thiếu chuyên nghiệp trong vụ việc.

Khán giả Hannah (giữa) trò chuyện với bạn về thông tin show bị hủy phút chót ở TP HCM.

Nhiều khách quốc tế cũng đã có mặt ở sân vận động để xem show lần đầu tiên ở TP HCM của Ariana Grande. Nhờ lợi thế giá vé cạnh tranh, nhiều khán giả nước ngoài chọn xem show ca sĩ Mỹ ở Sài Gòn.

Hannah, 26 tuổi, đến từ Australia, đi cùng một người bạn. Cũng như những người khác, cô chỉ biết tin show bị hủy khi đến điểm diễn sớm. "Tôi thấy rất phiền lòng vì đây là show đầu tiên của Ariana Grande tôi mua vé. Tất nhiên, cô ấy có lý do riêng nhưng cảm giác ức chế của khán giả là điều khó tránh khỏi. Tôi nghĩ ban tổ chức trả lại tiền cho khán giả là phương án tối ưu", cô chia sẻ. Nhiều khán giả đến từ Nhật, Hàn, Australia... cùng chung tâm trạng.

Sau hơn 30 phút khi khán giả đã tập trung khá đông ở sân vận động, ban tổ chức mới cử một số nhân viên tiếp đón mọi người ngay cổng.

Tuy nhiên, các nhân viên này cũng chỉ cung cấp số điện thoại đường dây nóng để mọi người được hoàn lại tiền vé, ngoài ra không xin lỗi hay giải thích gì thêm. Nhiều người bức xúc vì cách giải thích chưa thỏa đáng. Sự chậm trễ của họ cũng khiến hàng trăm người chầu chực ngoài trời mưa.

Rào chắn được thiết kế trước sân khấu show Ariana Grande chiều 23/8.

Đây không phải lần đầu Ariana Grande hủy show. Năm 2015, cô bỏ diễn tại UAE và Nhật Bản, hai điểm đến của tour Honeymoon và không đưa ra lý do. Cô cũng bị người dẫn chương trình Jonathan Ross của Anh gọi là "lười biếng" vì từng không tới thu âm chương trình Jingle Bell Ball của Capital FM. Theo lời kể của Jonathan Ross trên Stuff, Ariana hẹn lên xe lúc 18h và có mặt tại đài lúc 19h nhưng tới 19h30 vẫn không thấy cô đâu.

Từ sau vụ đánh bom khủng bố đêm diễn Dangerous Woman hồi tháng 5 tại Manchester (Anh), công tác an ninh các show của Ariana Grand luôn được ưu tiên hàng đầu. Ngày 15/8, Ariana Grande đến Hàn Quốc chỉ ba tiếng trước đêm nhạc tại đây để tránh giới truyền thông. Theo Allkpop, những người hâm mộ Hàn Quốc không hài lòng và tức giận trước hành động của ca sĩ Mỹ bởi nhiều người chờ đợi nhiều giờ để gặp mặt cô. Nhiều người mua vé VIP (giá khoảng 650.000 won - tương đương 13 triệu đồng) không được xem buổi tổng duyệt của Ariana Grande theo đúng tiêu chuẩn định trong vé. Phần gặp gỡ người hâm mộ cũng bị trì hoãn và diễn ra chóng vánh. Ariana Grande rời Hàn Quốc ngay sau khi đêm nhạc kết thúc.

An An - Tam Kỳ