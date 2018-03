Fan vây quanh tài tử 'Giày thủy tinh' ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tài tử So Ji Sub đến TP HCM

Khoảng 20h, diễn viên Hàn Quốc xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận một để dự sự kiện. Nhiều fan nhận ra So Ji Sub và vây quanh anh, khiến tài tử vất vả vượt đám đông để vào bên trong nơi tổ chức chương trình. Đông đảo vệ sĩ được bố trí nhằm đảm bảo an toàn cho tài tử Hàn. Trước đó, anh đến TP HCM vào tối 21/11.

Tại sự kiện, So Ji Sub cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của khán giả Việt dành cho anh. Diễn viên Diệp Lâm Anh - người mời anh sang Việt Nam - tặng tài tử một tác phẩm tranh gạo làm kỷ niệm. Anh xuất hiện gần 15 phút rồi ra về.

Tài tử "Giày thủy tinh" chật vật di chuyển khi người hâm mộ vây quanh anh ở phố đi bộ.

Diệp Lâm Anh vốn thần tượng So Ji Sub. Êkíp của người đẹp chi số tiền lớn cho công ty chủ quản của So Ji Sub và nhờ cậy nhiều mối quan hệ để mời anh đến TP HCM bởi tài tử vốn hạn chế tham dự sự kiện.

Diễn viên Diệp Lâm Anh (trái) bên So Ji Sub ở sự kiện.

Phía Việt Nam cũng đáp ứng nhiều điều kiện về an ninh, cách thức di chuyển đến khách sạn cho diễn viên và đoàn của anh. Danh sách khách mời tại sự kiện phải được thông báo đầy đủ cho phía So Ji Sub.

* So Ji Sub vẫy chào người hâm mộ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

So Ji Sub sinh năm 1977, quen thuộc với khán giả Việt qua Giày thủy tinh, Xin lỗi anh yêu em... Năm nay, anh hợp tác Song Joong Ki, Hwang Jung Min... trong phim Đảo địa ngục. Diễn viên từng đến Việt Nam chụp ảnh thời trang. Trong lần phỏng vấn gần đây với DongA, Ji Sub chia sẻ ở tuổi 40, anh chưa đủ tự tin bước vào hôn nhân.

* Biến đổi ngoại hình của So Ji Sub trong hơn 20 năm

Tam Kỳ