Fan chờ giữa trưa đón Yoona SNSD đến Việt Nam

Sau khi giao lưu khoảng 15 phút, người đẹp nhanh chóng rời đi để chuẩn bị cho một buổi gặp gỡ khác cùng người hâm mộ. Trước đó, cô có mặt tại TP HCM vào rạng sáng 10/2. Yoona là một trong những thành viên được hâm mộ nhất nhóm SNSD. Ngoài hoạt động trong nhóm, cô còn tham gia các phim truyền hình như "You are my destiny", "Prime Minister and I"... Cô hiện tham gia dự án phim dã sử "The king loves".