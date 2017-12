BTS - từ vô danh đến nhóm nhạc Hàn đầu tiên thắng giải Billboard / Ngoại hình phi giới tính của ca sĩ Hàn 'Đẹp trai nhất thế giới'

Mới đây, cộng đồng fan của ca sĩ thần tượng V (Kim Tae Hyung) - nhóm BTS - gây bất ngờ khi thực hiện chuỗi hoạt động mừng sinh nhật anh trên khắp thế giới. Theo trang Baidu, chi phí fan bỏ ra ước tính tương đương chục tỷ đồng.

Người hâm mộ thuê phi cơ riêng chở banner với dòng chữ "Tae Hyung. Happy 23rd birthday - Love you. MTIT" bay trên bầu trời Los Angeles (Mỹ). Theo Naver, ca sĩ tròn 23 tuổi vào ngày 30/12 (tính theo tuổi Hàn) và "MTIT" là viết tắt của fansite More Than I Thought - cộng đồng người hâm mộ V.

Phi cơ chở thông điệp mừng sinh nhật V (Kim Tae Hyung) tại Los Angeles.

Dù gặp khó khăn về thời tiết cũng như việc thương thảo hợp đồng còn lấn cấn, phi cơ vẫn bay như dự kiến. Người hâm mộ đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc này trên các phương tiện truyền thông.

Fan chi tiền tỷ mừng sinh nhật ca sĩ Hàn 'Đẹp trai nhất thế giới'

Trước đó, fansite Baidu của V tại Trung Quốc - Baidu Taehyung Bar - bỏ ra 30.000 USD (gần 700 triệu đồng) để mua quảng cáo trên các màn hình lớn tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) trong vòng một tuần - từ ngày 23/12 đến 30/12. Cứ 30 phút một lần, 11 bảng đèn ở tòa nhà Thomson Reuters và màn hình lớn tại tòa nhà NASDAQ sẽ chạy thông điệp mừng sinh nhật nam ca sĩ.

11 màn hình lớn tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) đều hiện quảng cáo mừng sinh nhật V.

Theo Baidu Taehyung Bar, họ quyết định tiến hành chiến dịch quảng bá lớn vì muốn giúp V để lại dấu ấn vững chắc tại thị trường nhạc quốc tế. "Màn hình lớn NASDAQ cũng như 11 bảng LED Reuters đều nằm ở trung tâm giao lộ Quảng trường Thời Đại, mỗi ngày có khoảng 500.000 người qua lại. Các hoạt động mừng năm mới và lễ Giáng sinh cũng diễn ra trong thời gian này, lượt du khách mỗi ngày tăng gấp bội. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh cho V (Taehyung)", đại diện fan của ca sĩ nói.

Thông điệp mừng sinh nhật V tại Quảng trường Thời đại

Cùng đó, fansite Taeholic_V của nam ca sĩ cũng chi bộn tiền để chiếu hình ảnh, video chúc mừng sinh nhật anh tại tòa nhà American Eagle ở Quảng trường Thời đại trong ba ngày. Theo truyền thông Mỹ, thuê màn hình lớn quảng bá vào thời điểm này rất khó và chi phí cũng cao hơn ngày thường.

Tại Hàn Quốc, fan chiếu video chúc mừng ca sĩ trên 14 màn hình đèn led dài 52m tại subway line 2 Samsung Station (con đường duy nhất để tới COEX - một trong những trung tâm thương mại lớn nhất xứ kim chi). Ngoài ra, họ thuê xe tải in hình V chạy khắp Seoul và quảng bá tại các cụm rạp của CGV tại Hàn.

Bên cạnh quà tinh thần, V còn nhận được nhiều quà tặng giá trị từ fan khắp thế giới. Theo fanpage của anh tại Việt Nam, ca sĩ nhận được đồng hồ đeo tay lịch tuần trăng Jaeger‑LeCoultre Duomètre Quantième Lunaire giá hơn một tỷ đồng, máy ảnh Leica M10 giá khoảng 59.800 nhân dân tệ (hơn 205 triệu đồng) kèm len khoảng 75.800 nhân dân tệ (260 triệu đồng), vòng tay Cartier giá 7.300 USD (gần 166 triệu đồng), nhẫn Cartier L giá 3.750 USD (86 triệu đồng), ba lô Louis Vuitton Armand (gần 100 triệu đồng) và hàng nghìn quà tặng giá trị khác.

V (Kim Tae Hyung).

Trước đó ngày 28/12, TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ - công bố Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2017. Vượt qua nhiều mỹ nam Âu Mỹ, ca sĩ thần tượng V (Kim Tae Hyung) của nhóm nhạc BTS xếp vị trí đầu tiên. Bình chọn này lập tức gây tranh cãi trên các diễn đàn, mạng xã hội, khiến tên của anh trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trang Naver, Nate và Daum hôm đó.

Trong khi diễn viên Jamie Dornan (Bắc Ireland), tài tử Diego Boneta (Mexico), diễn viên Michiel Huisman (Hà Lan) được đa số khán giả ủng hộ khi đứng nhất danh sách này lần lượt các năm 2014, 2015 và 2016, ca sĩ V lại bị phản đối, nhận nhiều ý kiến tiêu cực.

Anh thường được gọi là "mỹ nam phi giới tính", ngay cả fan cũng nhận xét anh đẹp sắc nét, gương mặt cuốn hút nhưng không thể nào "nhất thế giới". "Việc đứng đầu danh sách trai đẹp toàn cầu có lẽ là món quà bất ngờ nhất với V nhân dịp sinh nhật", độc giả Lee Shin Hee viết trên Naver.

Thanh Cao