Emma Watson chia tay bạn trai

Emma Watson được gia đình bạn trai yêu quý

Nữ diễn viên 24 tuổi xác nhận cô và bạn trai 22 tuổi đã chia tay cách đây một tháng. Đại diện của nữ diễn viên cho biết, họ chia tay trong êm ấm và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Lý do chia tay được cho là Emma quá bận bịu với những dự án phim ảnh. Nữ diễn viên đang quay phim Colonia Dignidad cùng Daniel Brühl và Julian Ovenden ở Buenos Aires, Argentina. Cô cũng vừa tham gia Regression có mặt nam diễn viên Ethan Hawke và sắp tới sẽ đảm nhận vai diễn trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của Erika Johansen có tên The Queen of Tearling. Đầu năm nay, ngôi sao nước Anh cũng được bổ nhiệm vào vai trò Đại sứ Thiện chí về Phụ nữ của Liên hợp quốc.

Emma Watson và Matthew Janney. Ảnh: Pacific.

Emma gặp nam sinh Đại học Oxford tháng 12 năm ngoái. Lần đầu tiên họ để lộ cảnh hôn nhau là tháng một năm nay, trong kỳ nghỉ lãng mạn ở Caribbe. Cả hai quen nhau qua vài người bạn chung. Mối quan hệ của họ nhận được sự ủng hộ của nhiều người, trong đó có bố mẹ nuôi của Matthew - ông bà Coralie và James Day.

Trước khi đến với Matthew, Emma chia tay bạn trai lâu năm Will Adamowicz mùa hè năm ngoái.

Song Ngư