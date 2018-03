Em trai Ha Ji Won qua đời sau thời gian dài bị trầm cảm

Giọng ca chính nhóm nhạc thần tượng SHINee tự tử / Tài tử show 'Hai ngày một đêm' qua đời vì tai nạn giao thông

Sun World Entertainment (nhánh nhỏ của Haewadal Entertainment) - công ty quản lý Jeon Tae Soo - thông báo tin tài tử qua đời. Nguyên nhân cái chết không được đề cập. "Chúng tôi mong mọi người không bình luận ác ý và suy đoán vô căn cứ", đại diện công ty nói.

Tang lễ của diễn viên Chuyện tình Sungkyunkwan được tổ chức kín đáo với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.

Diễn viên Jeon Tae Soo trong phim "Chuyện tình Sungkyunkwan".

Theo Tv Report, tài tử bị trầm cảm từ năm 2012 và được điều trị suốt 6 năm qua. Gần đây, bệnh tình của anh có chuyển biến tích cực nên đang tìm kiếm dự án để quay trở lại diễn xuất. Do đó, tin tức Jeon Tae Soo qua đời khiến bạn bè, người thân và những người yêu mến anh bàng hoàng.

Hồi năm 2012, fan lo lắng Jeon Tae Soo sẽ tự tử khi chia sẻ trạng thái chán chường trên trang cá nhân. "Tôi xin lỗi vì không thể tỏa sáng trong vai trò diễn viên, đặc biệt xin lỗi những quản lý của tôi. Mọi việc sẽ ổn khi tôi ra đi... Tôi sẽ chết cho xong", anh viết.

Jeon Tae Soo là em trai của diễn viên nổi tiếng Ha Ji Won.

Theo Naver, Ha Ji Won (tên thật là Jeon Ha Rim) - chị gái ruột của diễn viên quá cố - sẽ vắng mặt buổi họp báo Man Hunt vào ngày 22/1 để cùng gia đình lo tang lễ cho em trai. Nhiều fan lo lắng cho Ha Ji Won khi liên tiếp tiễn đưa người thân. Hai năm trước, cô từng suy sụp khi bố qua đời vì lên cơn đau tim đột ngột.

Gia đình của Jeon Tae Soo và Ha Ji Won.

Jeon Tae Soo sinh năm 1984, gia nhập làng giải trí từ năm 2007 và được đánh giá cao về diễn xuất. Tài tử từng góp mặt trong loạt phim The King and I, Chuyện tình Sungkyunkwan, It’s Alright, Daddy’s Daughter, sitcom All my love... Tác phẩm gần đây nhất của anh là The King's daughter, Soo Baek Hyang - hồi năm 2013.

Năm 2011, anh bị cảnh sát bắt giữ với tội danh say rượu, tấn công tài xế taxi và một cảnh sát. Scandal khiến sự nghiệp của anh xuống dốc không phanh dẫn đến trầm cảm.

* Jeon Tae Soo trong "Chuyện tình Sungkyunkwan"

Thanh Cao