'Em gái Quốc dân' xứ Hàn vẫn hot dù có ảnh nhạy cảm, ca khúc gợi dục

IU được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc số", sở hữu loạt hit càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Cô là một trong số ít nghệ sĩ vẫn giữ được hào quang dù vướng lùm xùm về đời tư, viết ca khúc gây tranh cãi... Tài năng giúp ca sĩ trẻ bước qua lỗi lầm, đứng vững trong giới giải trí khắc nghiệt nước này.

Ngoại hình trong sáng, giọng hát cao vút giúp IU trở thành "Em gái quốc dân" xứ Hàn.

IU sinh năm 1993, tên thật là Lee Ji Eun, lớn lên trong gia đình nghèo khó và thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Cô chia sẻ từng sống cùng bà nội trong căn phòng lạnh lẽo, ăn không đủ no. Bà cô phải bán dần các món đồ trong nhà để có tiền sống qua ngày.

Suốt tuổi thơ, người đẹp luôn bị họ hàng dè bỉu, chê bai vì thích ca hát. Họ nói cô không bao giờ có thể thành danh. Bỏ qua mọi mỉa mai, IU không từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ dù trước đó từng thi trượt vô số cuộc thi âm nhạc, thậm chí còn bị công ty "ma" lừa một khoản tiền lớn.

Năm 15 tuổi, cô bước chân vào con đường âm nhạc. Một năm sau đó, IU ra mắt với tư cách ca sĩ solo, gây ấn tượng với ngoại hình trẻ thơ, giọng hát trong trẻo và cảm quan âm nhạc tốt. Truyền thông lẫn người hâm mộ xứ Hàn gọi cô là "Em gái quốc dân".

Con đường vụt sáng thành sao của IU không mấy khó khăn nhờ tài năng, đặc biệt là "ba nốt cao huyền thoại".

IU phát hành album đầu tay hồi năm 2008, được công chúng tích cực đón nhận. Sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió khi ra mắt album thứ ba - Real (2010). Nhờ thể hiện xuất sắc ba nốt cao trong ca khúc chủ đề Good Day, IU trở thành hiện tượng của làng nhạc Hàn. Theo các chuyên gia nước này, số người có thể hát được ba nốt cao ở tuổi chưa đầy 20 như IU chỉ đếm trên đầu ngón tay.

IU hát ba nốt cao Cùng năm 2010, IU nhận vai diễn đầu tay trong series Dream High (Bay cao ước mơ), đóng cùng Suzy, Kim Soo Hyun, Taecyeon và Wooyoung (nhóm 2PM), Eun Jung (T-ara)… Tác phẩm gây tiếng vang châu Á, giúp IU và các diễn viên khác trở thành thần tượng của hàng nghìn thanh thiếu niên. * IU trong phim "Dream High"

IU trong phim "Dream High" Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, IU lại tự phá hủy hình tượng bằng scandal ảnh nhạy cảm và bài hát gợi dục. Năm 2012, nữ ca sĩ đăng ảnh thân mật với đàn anh Eunhyuk - ca sĩ thần tượng của nhóm nhạc Super Junior - lên trang cá nhân. Trong ảnh, IU mặc áo ngủ còn Eunhyuk cởi trần, họ áp sát nhau như đang tình tứ trên giường. Bức ảnh được gỡ xuống ngay sau đó nhưng rất nhiều người kịp tải về và chia sẻ. Sự việc ồn ào khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích suốt thời gian dài. Bức ảnh IU thân mật với Eunhyuk do chính cô đăng lên trang cá nhân.

Trước phản ứng của người hâm mộ, công ty quản lý của IU giải thích: bức ảnh được chụp khi Eunhyuk đến thăm IU bị ốm, hai người ngồi trên ghế chụp ảnh, chứ không phải là “ảnh trên giường” như nhiều lời bàn tán. Công ty này cũng khẳng định: “Họ là bạn bè, anh em tốt. Anh ấy từng ăn cơm với mẹ của IU”.

Giải thích từ phía đại diện nữ ca sĩ không làm hài lòng người hâm mộ. Sự việc làm hoen ố hình tượng “Em gái quốc dân” của cô. Bức ảnh gây tranh cãi của cặp sao là một trong những scandal lớn nhất năm 2012 của showbiz Hàn.

Dù vậy, IU vẫn duy trì được danh tiếng và sức hút. Ngay sau scandal ảnh nóng, cô được đôn lên làm diễn viên chính trong phim You are the best, Lee Soon Shin. Tác phẩm nhận được phản hồi tích cực nhờ nội dung cảm động, đề cao mối quan hệ gia đình.

Năm 2013, IU phát hành album Modern Times, đem đến cho công chúng hình ảnh quyến rũ và trưởng thành. Ca khúc chủ đề Friday là một trong những bài hát được nghe nhiều nhất năm 2013 của Hàn Quốc. Thành công này giúp người đẹp lấy lại danh tiếng.

MV 'Friday' đình đám của IU

Một năm sau đó, cô tung album Flower Bookmark và ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Nhờ vậy, ngôi sao sinh năm 1993 đoạt giải “Nghệ sĩ nữ xuất sắc” và “Giọng ca được yêu thích nhất” tại MAMA 2014.

Năm 2015, IU tiếp tục được mời đóng chính trong tác phẩm Producer - quy tụ dàn diễn viên đình đám như Kim Soo Hyun, Gong Hyo Jin, Cha Tae-Hyun… Sau khi phim đóng máy, IU bị trang Dispatch tung bằng chứng hẹn hò đàn anh hơn 11 tuổi - Jang Ki Ha - ca sĩ tài năng, học giỏi, được truyền thông khen nhân cách tốt.

Cũng trong năm 2015, IU vấp phải tai tiếng gợi dục trong album Chat-Shire do cô tự sản xuất. Ca khúc chủ đề Twenty-three có nhiều chi tiết phản cảm như cảnh nữ ca sĩ ngậm bình và tưới sữa vào người búp bê kèm theo phần lời: “Tôi chỉ muốn mãi là một đứa trẻ. Không, tôi muốn là một cô nàng ướt át”.

MV gây tranh cãi của IU - 'Twenty - three' Ngoài ra, ca khúc Zeze do IU viết lời bị cho là cổ xúy ấu dâm. Ca khúc được lấy cảm hứng từ câu chuyện của cậu bé Zeze (5 tuổi) trong cuốn My sweet orange tree của Brazil. Trong sách, Zeze bị lạm dụng và bạo hành nhưng IU lại miêu tả cậu bé đáng yêu, quyến rũ và ngang bướng. Hình minh họa về Zeze trên bìa album là tranh vẽ một cậu bé không mặc quần, đi tất lưới. Hình cậu bé Zeze không mặc quần, đi tất lưới trên bìa album “Chat-Shire” khiến IU bị khán giả chỉ trích là cổ xúy ấu dâm.

Hàng loạt tranh cãi đạo nhái và gợi dục trong album Chat-Shire ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của IU. Tour diễn toàn quốc trong năm của cô bị khán giả đồng loạt trả vé, suýt phải hủy bỏ.

Tuy nhiên, trong tâm bão, IU vẫn được đạo diễn chấm vai nữ chính trong phim cổ trang Người tình ánh trăng - chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Trung Quốc - Bộ Bộ Kinh Tâm của Đồng Hoa. Giá bản quyền phát sóng series này còn cao hơn cả bom tấn Hậu duệ mặt trời.

IU trong phim Người Tình Ánh Trăng Đầu năm nay, IU và Jang Ki Ha chia tay sau 4 năm yêu nhau. Tháng 4 vừa qua, cô phát hành album Palette. Ca khúc chủ đề cùng tên có sự góp giọng của G-Dragon - ngôi sao nhóm nhạc Big Bang. MV nhanh chóng "thống lĩnh" các bảng xếp hạng.

Ngày 22/9 mới đây, IU tiếp tục tung album Flower Bookmark 2, tiếp nối phần một đã phát hành năm 2014. Sleepless rainy night - ca khúc chủ đề - được cô làm lại từ bản gốc của ca sĩ Kim Gun Mo. Bài hát hiện đứng đầu các trang nhạc trực tuyến của Hàn Quốc, giúp cô giữ vững danh hiệu "Nữ hoàng nhạc số".

Diễn xuất của IU không được đánh giá cao nhưng ở lĩnh vực âm nhạc, cô là đại diện xuất sắc của Kpop. Theo các chuyên gia làng nhạc Hàn, những bài hát do cô sáng tác được công chúng yêu thích vì khả năng “chữa lành vết thương tâm hồn”. Mỗi lần comeback, ca khúc của cô đều vượt mặt nhiều đối thủ sừng sỏ như Bigbang, Taeyeon (SNSD), kể cả BTS - nhóm nhạc giành giải thường của Billboard...

Bên cạnh đó, show thực tế Hyori’s Homestay có sự tham gia của IU và vợ chồng Lee Hyori có rating lên tới 9,05% - lập kỷ lục chương trình truyền hình thực tế được xem nhiều nhất của đài JTBC.

Theo Ilgan Sports, IU góp mặt trong danh sách 30 nhân vật quyền lực nhất ngành giải trí Hàn năm nay.

IU tham gia show thực tế cùng vợ chồng Lee Hyori.

