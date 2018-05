Elton John sẽ biểu diễn trong đám cưới hoàng gia Anh

Elton John khóc khi hát tưởng nhớ George Michael / Elton John - 'ông hoàng Pop' viên mãn với hôn nhân đồng giới

Theo TMZ, Elton John đã sẵn sàng cho màn biểu diễn đặc biệt trong đám cưới Hoàng tử Harry ngày 19/5. Hiện chưa rõ danh ca sẽ hát tại buổi lễ chính ở nhà thờ hay tiệc đón khách vào ban đêm. Elton John có lịch biểu diễn tại Las Vegas, Mỹ vào cuối tuần này. Tuy nhiên, nhà tổ chức thông báo dời ngày với lý do "trùng lịch" một sự kiện khác.

Elton John thân thiết với Hoàng tử Williams và Harry (trái).

Từ lâu, Elton John có mối quan hệ gắn bó với các thành viên của Hoàng gia Anh. Ông là bạn thân của Công nương Diana. Họ nhiều năm làm việc cùng nhau để gây quỹ phát triển nhận thức về căn bệnh AIDS và hỗ trợ các nghiên cứu chữa bệnh này.

Tại đám tang Công nương Diana năm 1997, Elton John từng biểu diễn ca khúc Candle in the Wind để đưa tiễn người bạn thân. Sau đó, danh ca tiếp tục giúp đỡ và ủng hộ hai hoàng tử Harry và William.

* Elton John hát trong đám tang Công nương Diana

Elton John sẽ biểu diễn trong đám cưới hoàng gia Anh

Sir Elton Hercules John (tên thật: Reginald Kenneth Dwight) sinh năm 1947 tại Anh. Ông là một trong những ngôi sao nhạc Pop được khán giả yêu mến trong suốt hơn 50 năm qua. Trong sự nghiệp, Elton John từng năm lần nhận Grammy và một lần đoạt giải Oscar. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone đưa ông vào danh sách “100 nhạc sĩ ảnh hưởng nhất kỷ nguyên Rock and Roll”. Năm 2013, Billboard gọi ông là nam nghệ sĩ đơn ca thành công nhất, chỉ đứng sau nhóm The Beatles và Madonna trong danh sách “The Billboard hot 100 top all time artists".

Minh Anh