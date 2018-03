Eddie Redmayne: 'Stephen Hawking là một trí tuệ ưu việt'

Stephen Hawking - thiên tài khoa học đam mê nghệ thuật / 'The Theory of Everything’ - tượng đài Stephen Hawking trên màn ảnh

Stephen Hawking ra đi ở tuổi 76 tại nhà riêng ở Cambridge, Anh hôm 14/3. Câu chuyện cuộc đời ông là chủ đề của bộ phim Theory of Everything năm 2014 do Eddie Redmayne thủ vai. Nghe tin ông mất, nam diễn viên người Anh chia sẻ với People: "Nhân loại đã mất đi một trí tuệ xuất chúng, một nhà khoa học lỗi lạc và người đàn ông hài hước bậc nhất mà tôi từng có dịp gặp gỡ. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông".

Diễn viên Eddie Redmayne (trái) và Stephen Hawking.

* Eddie Redmayne trong phim "The Theory of Everything"

Trailer phim "The Theory of Everything"

Năm 2015, Eddie Redmayne chiến thắng Oscar nhờ hóa thân thành Stephen Hawking trong The Theory of Everything. Để hoàn thành vai diễn, Eddie Redmayne chia sẻ anh đã nghiên cứu rất kỹ về căn bệnh teo cơ tủy của ông, tìm hiểu xem cơ bắp nào của Hawking bị tê liệt. Những chi tiết nhỏ như loại kính ông đeo, gậy chống, xe lăn ông sử dụng cũng được nam diễn viên và đoàn làm phim chú ý.

* Stephen Hawking xuất hiện trong phim "The Big Bang Theory"

Sheldon meets Stephen Hawking- The big bang theory

Diễn viên Norman Cook - người từng gặp gỡ Stephen Hawking khi ông đóng vai cameo trong bộ phim The Big Bang Theory - chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi từng được làm việc với thiên tài Stephen Hawking. Ông làm chúng tôi cười và chúng tôi cũng làm ông cười rất nhiều. Cuộc đời và sự nghiệp của ông ảnh hưởng rất nhiều đến bộ phim The Big Bang Theory và chúng tôi đều biết ơn ông vì điều đó. Cảm ơn ông vì đã truyền cảm hứng cho cả nhân loại".

* Stephen Hawking trong phim "The Simpsons"

Stephen Hawking trong phim The Simpsons

Diễn viên Ở nhà một mình - Macaulay Culkin - chia sẻ: "Ông vừa là thiên tài vừa là nhân vật yêu thích của tôi trong phim The Simpsons. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông". Stephen Hawking được khắc họa hài hước trong các tập The Saved Lisa’s Brain, Don’t Fear the Roofer, Stop or My Dog Will Shoot và Elementary School Musical, thuộc series phim hoạt hình của kênh Fox.

Ca sĩ Katy Perry bày tỏ "có một hố đen hình thành trong trái tim" khi hay tin nhà khoa học qua đời. Cô gửi lời chúc Hawking yên nghỉ và hẹn gặp lại ông ở kiếp sau. Nữ diễn viên Zoe Saldana viết trên Twitter: "Vĩnh biệt một trí tuệ lỗi lạc. Cảm ơn ông đã sẵn lòng chia sẻ những kiến thức của mình trong thời gian ngắn ngủi được sống trên cõi đời".

Stephen Hawking sinh ngày 8/1/1942 ở Oxford, Anh. Ông được nhận vào Đại học Oxford để nghiên cứu khoa học tự nhiên năm 1959 trước khi học thạc sĩ ở Đại học Cambridge năm 1963. Cùng năm, Hawking bị chẩn đoán mắc bệnh về tế bào thần kinh vận động và dự đoán chỉ có thể sống thêm hai năm. Ông là người đặt nền móng cho ngành vũ trụ học, cha đẻ của lý thuyết hố đen phát ra bức xạ (tức bức xạ Hawking) nổi tiếng năm 1974. Ngoài những cống hiến cho ngành khoa học, Stephen Hawking được ví von như biểu tượng văn hoá đại chúng. Ông xuất hiện và trở thành nguyên mẫu của nhiều tác phẩm điện ảnh, đồng thời là tác giả của cuốn sách best-seller: A Brief History of Time.

Hà Thu