Đường tình của Justin Bieber và 'Người phụ nữ sexy nhất hành tinh'

Justin Bieber và Hailey Baldwin quen nhau từ tuổi teen, khi cùng là gương mặt trẻ của làng giải trí. Họ là bạn thân trong một thời gian dài. Trong ảnh, Hailey cùng bố - Stephen Baldwin - tới chúc mừng buổi ra mắt phim "Never Say Never" của Justin Bieber tại New York. Hailey khi đó 14 tuổi, còn Justin tròn 16.