Dung mạo 'quý ông' Kim Min Jong cách đây 30 năm

Chất giọng nội lực giúp sự nghiệp ca hát của Min Jong thành công. Cùng Son Ji Chang (trái), anh lập nhóm nhạc The Blue vào năm 1993. Các ca khúc của họ thống lĩnh các bảng xếp hạng và là nhóm nhạc thần tượng dẫn đầu làn sóng Hallyu thời điểm ấy. Đến nay, "With you" vẫn là bản nhạc được nhiều người Hàn thuộc nằm lòng.