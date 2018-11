Don Gummer - người chồng 40 năm thầm lặng của Meryl Streep

Cher xuất hiện trong phim ca nhạc ‘Mamma Mia 2’ / 'Florence Foster Jenkins' - khi Meryl Streep khoe giọng hát dở tệ

Meryl Streep là diễn viên nổi tiếng Hollywood với 21 đề cử Oscar và ba lần giành tượng vàng. Bên cạnh những bộ phim đình đám, giải thưởng lớn, khán giả còn ấn tượng với cuộc hôn nhân kéo dài 40 năm giữa bà và thợ điêu khắc Don Gummer.

Meryl Streep ở bên Don Gummer tròn 40 năm.

Trước khi đến với Don Gummer, Meryl Streep từng trải qua nỗi đau mất đi người yêu. Theo cuốn sách Her Again: Becoming Meryl Streep do Michael Schulman chấp bút, năm 1976, Meryl Streep và John Cazale phải lòng nhau khi cùng đóng vở kịch Measure for Measure của Shakespeare. Họ hẹn ước kết hôn khi có được vai diễn lớn đầu tiên.

Thời điểm cả hai nhận lời đóng chính trong phim The Deer Hunter, John Cazale phát hiện mắc ung thư xương. Các phân đoạn có John Cazale đóng được đẩy lên quay trước, khi diễn viên còn khỏe. Meryl Streep cố hoàn thành bộ phim để lo tiền điều trị cho người yêu và vào viện cùng John Cazale ngay khi quay xong. Nam diễn viên qua đời tháng 3/1978 ở tuổi 42, trước khi buổi công chiếu phim The Deer Hunter diễn ra.

Trailer 'The Deer Hunter' Tác phẩm "The Deer Hunter" Meryl Streep đóng chung với John Cazale.

Meryl Streep đau đớn và không chịu được khi ở lại căn hộ từng sống cùng John Cazale. Cô ở nhờ nhà người bạn của anh trai tên Don Gummer khi người này đang ở nước ngoài. Theo cuốn Her Again: Becoming Meryl Streep, họ gặp nhau một lần khi Don Gummer cùng anh trai Meryl Streep giúp cô chuyển đồ vào nhà mới. Dần dần, Don Gummer thường xuyên gửi thư, khiến Meryl Streep, khi đó là cô gái 29 tuổi, nhận ra nghệ nhân điêu khắc có ý khác với mình.

Sáu tháng sau cái chết của John Cazale, Meryl Streep làm đám cưới cùng Don Gummer trong sân vườn ngôi nhà của bố mẹ cô (tháng 9/1978). Michael Schulman viết trong sách, bạn bè đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân quá chóng vánh, còn mẹ Meryl Streep vô cùng lo lắng, sợ con gái quyết định sốc nổi. Bản thân Meryl Streep cho rằng lựa chọn của mình là không thể khác: "Tôi không biết sẽ làm gì nếu không có chồng mình. Ít nhất về mặt cảm xúc, tôi xem như đã chết nếu không gặp anh ấy. Tôi không thể vượt qua cái chết của John nhưng tôi phải sống và Don đã chỉ cho tôi phải làm điều đó thế nào".

Cùng đám cưới chóng vánh, Meryl Streep và Don Gummer quyết định tránh càng xa Hollywood càng tốt. Họ chuyển về bang Connecticut và lựa chọn dành thời gian cho gia đình, sống khép kín.

Don Gummer đứng một góc chờ vợ chụp ảnh trên thảm đỏ.

Don Gummer không phải là người của công chúng, càng không phải đại gia, nhưng ông là hậu phương vững chắc cho con đường sự nghiệp của vợ. Các lễ trao giải, các sự kiện Meryl Streep tham dự đều có bóng dáng Don đứng sau. Trên thảm đỏ, Meryl Streep tạo dáng, cười rạng rỡ cho phóng viên chụp ảnh, còn Don đứng gọn một góc đợi vợ. Meryl hiểu những đóng góp thầm lặng của Don cho sự nghiệp của mình. Louisa Gummer, con gái của vợ chồng Meryl Streep, chia sẻ trên Twitter: “Thực tế chúng tôi đã làm một bức tượng Oscar giả để dành cho bố, vì diễn xuất thoải mái trên thảm đỏ suốt 40 năm qua”.

Trong bài phát biểu khi lên nhận giải Oscar năm 2012 cho phim The Iron Lady, Meryl Streep nói: "Đầu tiên tôi phải cảm ơn Don, bởi nếu nói lời cảm ơn chồng tôi cuối cùng, những lời nói của tôi sẽ bị chìm trong tiếng nhạc người ta phát lên. Tôi muốn anh ấy biết rằng tôi trân trọng mọi thứ Don mang đến cho cuộc sống của chúng tôi".

Bốn con của vợ chồng Meryl Streep.

Bốn con của vợ chồng Meryl Streep đã trưởng thành và tìm những đường hướng riêng trong cuộc sống. Con trai cả, Henry Gummer (38 tuổi) là nhạc sĩ, ca sĩ. Con gái thứ hai - Mamie Gummer (35 tuổi) - theo con đường diễn xuất giống mẹ. Con gái thứ ba - Grace Gummer (32 tuổi) - cũng là diễn viên. Cô từng xuất hiện trong loạt phim truyền hình Mr. Robot. Con út của Meryl sinh năm 1991, theo nghề người mẫu.

“Cuộc hôn nhân của chúng tôi, con cái và sự trưởng thành của chúng chứng minh cho những quyết định chúng tôi từng đưa ra”, Meryl Streep khẳng định về lựa chọn kết hôn với Don cách đây 40 năm trên tờ Good House Keeping.

Minh Anh