Dominic Cooper hẹn hò sao phim 'Con nhà siêu giàu châu Á'

Ở một buổi tiệc sau Lễ trao giải thời trang Anh tại London, Gemma Chan đi cùng Dominic Cooper. Diễn viên Crazy Rich Asians mặc váy hai dây màu xanh pastel, giữ ấm bằng áo lông, trong khi Dominic Cooper diện vest xanh thẫm. Cặp sao mới ở Hollywood mỉm cười khi nắm tay nhau rời sự kiện.

Gemma và Dominic cùng nhau rời sự kiện. Ảnh: Mega Agency.

Theo Us Weekly, Gemma Chan (36 tuổi) và Dominic Cooper (40 tuổi) lần đầu bị phát hiện đi chơi cùng nhau hồi tháng 8, trong chuyến đi Tây Ban Nha. Vài tháng sau, cả hai bị bắt gặp có khoảnh khắc tình cảm trên bờ biển của đảo Formentera ở Tây Ban Nha.

Trước Dominic Cooper, Gemma Chan từng hẹn hò danh hài Jack Whitehall từ năm 2011 tới 2017. Trong khi Dominic Cooper có ba năm gắn bó bạn diễn trong phim Mamma Mia! - Amanda Seyfried.

Dominic Cooper và Amanda Seyfried trình diễn tình tứ bài "Lay All Your Love on Me" Dominic Cooper bên tình cũ Amanda Seyfried trong "Mamma Mia!".

Gemma Chan là người mẫu kiêm diễn viên mang hai dòng máu Anh và Trung Quốc. Trước khi nổi tiếng với Con nhà siêu giàu châu Á, cô từng đóng phim Humans, bom tấn Fantastic Beasts and Where To Find Them, Transformers: The Last Knight, Captain Marvel...

