Đời tư ồn ào của Taylor Swift năm 2016

Năm 2016, Taylor Swift không cho ra mắt album nào nhưng cô vẫn được nhắc đến nhiều với những thông tin về đời tư.

Sau hơn một năm gắn bó bên Calvin Harris - DJ giàu nhất thế giới, Taylor Swift tuyên bố chia tay hồi tháng 6. Hai tuần sau, ca sĩ xinh đẹp bị bắt gặp ôm ấp, hôn Tom Hiddleston trên bờ biển ở tiểu bang Rhode Island, Mỹ. Vụ việc trở thành đề tài nóng hổi trên mặt báo.

Trong mùa hè, Taylor Swift đã kịp hẹn hò và chia tay hai chàng trai nóng bỏng ở Hollywood: Tom Hiddleston (trái) và Calvin Harris (phải).

Kể từ khi chuyện tình cảm với Tom Hiddleston được công khai, Taylor đi đâu, làm gì cũng có hình bóng của tài tử phim Thor. Họ dẫn nhau về ra mắt bố mẹ, đi nghỉ, đi làm cùng nhau. Sau ba tháng yêu đương đầy ồn ào, Taylor Swift và Tom Hiddleston tuyên bố chia tay.

Mối quan hệ giữa Taylor với tình cũ Calvin Harris cũng không tốt đẹp. Trong tháng 7, cô bị Calvin Harris chỉ trích vì tự nhận mình sáng tác ca khúc This Is What You Came For. Theo Calvin Harris, Taylor Swift chỉ giúp anh viết lời bài hát, còn tất cả phần sản xuất, ghép nhạc... đều do DJ nổi tiếng thực hiện. Cả hai công kích nhau trên mạng xã hội. Calvin Harris sau này nói rằng anh thấy ân hận vì đã đẩy vụ việc đi quá xa.

Không chỉ trắc trở chuyện tình cảm, Taylor Swift còn gặp thị phi khi bị Kim Kardashian tố cáo giả dối. Hồi tháng 7, Kim tung ra đoạn video ghi lại cuộc điện thoại giữa Taylor và Kanye West - chồng cô, chứng minh Kanye đã hỏi ý kiến ca sĩ 27 tuổi về lời bài hát Famous - vốn có những câu đề cập tới Taylor Swift. Tuy nhiên, khi ca khúc này phát hành, ca sĩ xinh đẹp lại nói cô không hề biết gì. Vì chuyện này, Hollywood chia phe phái khi có người ủng hộ Kim Kardashian, số ít khác công khai bênh vực Taylor Swift.

Taylor Swift đối đầu Kim Kardashian trong vụ ồn ào hồi tháng 7.

Nữ ca sĩ cũng bị đồn rạn nứt tình cảm với "hội chị em" gồm những người mẫu, ca sĩ xinh đẹp ở Hollywood - trong đó có Selena Gomez.

Trong khi đời tư nhiều rắc rối, Taylor vẫn thành công trong công việc. Lễ trao giải Grammy 2016 diễn ra hồi tháng 2 mang về cho Taylor Swift những chiến thắng vang dội. Cô giành giải ở những hạng mục quan trọng như "Album của năm", "Album nhạc Pop xuất sắc", "Video nhạc xuất sắc". Trong sự kiện này, bài phát biểu về nữ quyền kêu gọi phụ nữ cố gắng lao động để được ghi nhận của cô làm "dậy sóng" mạng xã hội. Nhiều ngôi sao ủng hộ và tự hào về những gì Taylor Swift dám thể hiện.

Ca sĩ Taylor Swift.

Năm 2016, Taylor Swift tiếp tục dẫn đầu danh sách ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới. Ca sĩ Blank Space thu về 170 triệu USD nhờ các hợp đồng quảng cáo và thực hiện tour diễn, vượt qua Adele, Beyonce, Jennifer Lopez và Britney Spears.

