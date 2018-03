'Điệp viên 007' Pierce Brosnan bi quan sau khi vợ con qua đời vì ung thư

23 năm chung thủy với vợ của 'Điệp viên 007' Pierce Brosnan / Pierce Brosnan chê bom tấn 007 mới quá dài và kịch bản yếu

Pierce Brosnan tham gia cuộc phỏng vấn với tờ Esquire nhân chiến dịch quảng bá loạt phim mới The Son - chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết phát hành năm 2013 của Philipp Meyer. Tài tử The World is not Enough kể về cảm xúc của bản thân sau sự ra đi của vợ đầu và con gái nuôi.

Pierce Brosnan và vợ đầu - Cassandra Harris.

Pierce Brosnan cho rằng biến cố ấy đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. "Tôi không phải là người có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Bóng ma buồn thảm, u ám cứ đeo bám tôi mãi", diễn viên chia sẻ.

Khi vợ qua đời, Pierce Brosnan cũng từng chia sẻ cảm xúc trên tờ People: "Không gì tàn nhẫn bằng việc mất đi người mình chia sẻ mọi thứ. Đây là lần đầu trong đời tôi trải qua nỗi mất mát lớn đến vậy và nó quá sức chịu đựng".

* Pierce Brosnan và Cassandra Harris trong cuộc phỏng vấn năm 1984

Pierce Brosnan kể lại cảm xúc khi vợ, con qua đời vì ung thư

Vợ đầu của Pierce Brosnan - Cassandra Harris - qua đời năm 1991 vì ung thư buồng trứng. Pierce Brosnan và Cassandra Harris - Bond Girl trong phim For Your Eyes Only (1981) - gặp nhau cuối những năm 1970 và làm đám cưới tháng 12/1980.

Hơn hai thập niên sau - năm 2013 - con gái nuôi Charlotte của nam diễn viên cũng ra đi ở tuổi 41, với căn bệnh giống mẹ. Charlotte là con gái của Cassandra và nhà sản xuất phim Dermot Harris. Họ còn có một con trai tên Christopher. Khi kết hôn với Pierce, nữ diễn viên để lại hai con cho chồng cũ chăm sóc. Năm 1986, khi Dermot qua đời, Pierce đưa các con về nuôi và đổi họ cho chúng.

Ba năm sau khi Cassandra qua đời, Pierce Brosnan quen và yêu nhà báo Keely Shaye Smith. Họ làm đám cưới năm 2001 và có hai con trai - Dylan (20 tuổi) và Paris (16 tuổi).

* Pierce Brosnan bên người vợ thứ hai

Gia đình hạnh phúc của Pierce Brosnan

Pierce Brosnan sớm có cuộc sống bất hạnh. Cha bỏ đi khi Pierce còn nhỏ, người mẹ trẻ đành bỏ Ireland sang Anh kiếm sống, để Pierce ở lại với ông bà ngoại. Khi ông bà qua đời, cậu bé sáu tuổi bơ vơ, sống nhờ những người hàng xóm tốt bụng. Pierce Brosnan sau này nói rằng ông trân trọng cuộc sống gia đình vì hiểu rõ những vất vả ngày bé.

