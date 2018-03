Diễn viên 'The Notebook' qua đời

‘The Notebook’ - bộ phim lý tưởng để hẹn hò

Đại diện của James Garner xác nhận, ông qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ hôm 19/7. Theo TMZ, nam diễn viên đã tắt thở trước khi xe cấp cứu kịp tới. Cái chết của James Garner được xác nhận là do tuổi già.

James Garner nổi tiếng trong series truyền hình Maverick cuối những năm 1950, với vai diễn Bret Maverick. Ông cũng tham gia phiên bản làm lại của Maverick đầu thập niên 1980. James Garner trở thành tên tuổi của mọi nhà nhờ show The Rockford Files từ 1974 tới 1980, trong đó ông vào vai thám tử tư Jim Rockford. Năm 1977, James thắng giải Grammy cho vai diễn này.

Nam diễn viên James Garner. Ảnh: AP.

Năm 2004, người hâm mộ được gặp lại ông qua vai diễn Duke - phiên bản khi về già của nhân vật Noah do Ryan Goslling đóng - trong bộ phim tâm lý tình cảm The Notebook.

James Garner còn tham gia hàng loạt phim như Boys' Night Out, The Great Escape, The Thrill of It All, Move Over Darling, Hour of the Gun... Ông được vinh danh tại Screen Actors Guild's Life Achievement Award (Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Hiệp hội Diễn viên Mỹ) năm 2005.

Trước sự ra đi của James Garner, nhiều ngôi sao Hollywood đã bày tỏ sự tiếc thương diễn viên quá cố. Kaley Cuoco, người đóng cùng James Garner trong show truyền hình 8 Simple Rules, chia sẻ trên Twitter: "Tôi đang viết những dòng này với trái tim tan vỡ. Rất vinh dự khi từng được làm việc cùng ông và được ông ôm mỗi ngày".

Diễn viên Reese Witherspoon viết: "Tôi hạnh phúc khi được làm việc với diễn viên tài năng xuất chúng trong buổi đầu sự nghiệp. Ông sẽ được yêu và nhớ mãi". Piers Morgan viết: "Hãy yên nghỉ James Garner - một diễn viên tuyệt vời". Các ngôi sao Melissa Joan Hart, LeAnn Rimes Cibrian... cũng gửi lời vĩnh biệt nam diễn viên.

Song Ngư