Diễn viên Tây Ban Nha kể từng bị Victoria Beckham đánh ghen

Trong cuộc trò chuyện với MC Risto Mejide của chương trình "All you need is love... o no", Ana Obregon chia sẻ về đời sống tình cảm của bà. Ana Obregon thừa nhận từng nhắn tin qua lại với David Beckham thời anh còn là cầu thủ của Real Madrid khiến Victoria vô cùng tức giận.

"Lần cuối cùng gặp Victoria, tôi gần như bị cô ấy giật tóc. Vic tiếp cận và nói ra những lời chẳng đẹp đẽ gì. Victoria nổi giận vì chồng cô ấy không ngừng nhắn tin cho tôi", Ana Obregon nói.

David Beckham đầu quân cho Real Madrid từ năm 2003 tới 2007. Anh cũng từng bị phanh phui ngoại tình với trợ lý Rebecca Loos năm 2004. Trong thời gian này, truyền thông nhiều lần đề cập tới vụ đánh ghen, nhưng đây là lần đầu tiên diễn viên Tây Ban Nha chia sẻ chi tiết.

Ana Obregon là diễn viên, MC nổi tiếng Tây Ban Nha. Bà từng hẹn hò tiền đạo David Suker của đội Croatia. Dù bước vào tuổi 62, Ana Obregon vẫn giữ được sự tươi trẻ, vóc dáng nóng bỏng.

