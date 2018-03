Người tình đồng tính của tác giả ‘Ăn, Cầu nguyện, Yêu’ qua đời / Những mất mát của làng giải trí thế giới trong năm

Ngày 5/1, tờ E! News đưa tin diễn viên phim Star Trek: The Next Generation qua đời ngày 1/1. Vào ngày 3/1, trang cá nhân của nhóm nhạc P.R.O.B.L.E.M.S. và nhà hàng Harvest At The Bindery - nơi Jon Paul Steuer là thành viên - đều đăng tin buồn.

Diễn viên, ca sĩ Jon Paul Steuer.

“Với tâm trạng nặng nề, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi của người bạn thân thiết, ca sĩ Jonny Jewels, hay còn gọi là Jon Paul Steuer. Việc đồng ý để Jonny vào nhóm nhạc của chúng tôi là một trong những quyết định đúng đắn nhất. Anh ấy mang đến cảm giác vui vẻ, thoải mái cho mọi thứ chúng tôi thực hiện. Anh ấy chỉ gắn bó với chúng tôi hơn một năm nhưng tất cả đã cùng nhau có những trải nghiệm tuyệt vời: hàng chục chương trình biểu diễn tại Portland và nhiều bang khác, một chuyến lưu diễn như mơ ở châu Âu và bản thu âm chưa phát hành của chúng tôi. Chúng tôi đã mất ca sĩ của nhóm, nhưng hơn hết, là mất đi một người bạn”, thông cáo viết.

Theo thông báo từ nhà hàng Harvest At The Bindery, họ sẽ tổ chức một buổi tưởng nhớ riêng tư vào ngày 7/1. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ mà chỉ mô tả là “thảm kịch bất ngờ”.

Đại diện của loạt phim Star Trek chia sẻ trên trang cá nhân: “Xin hãy yên nghỉ, Jon Paul Steuer, diễn viên đầu tiên vào vai Alexander trong Star Trek: The Next Generation. Chúng tôi sẽ rất nhớ anh”.

* Vai diễn của Jon Paul Steuer trong "Star Trek: The Next Generation"

Diễn viên phim ‘Star Trek’ qua đời ở tuổi 33

Jon Paul Steuer được biết đến khi vào vai Alexander Rozhenko trong Star Trek: The Next Generation. Năm 1994, anh cũng xuất hiện trong phim Little Giants và có mặt trong sitcom nổi tiếng những năm 1990, Grace Under Fire. Những năm gần đây, Jon Paul Steuer chuyển từ diễn xuất sang ca hát và kinh doanh nhà hàng. Năm 2003, anh thành lập nhóm nhạc Soda Pop Kids nhưng nhóm tan rã năm 2009. Năm 2015, anh tham gia vào nhóm P.R.O.B.L.E.M.S. và mở nhà hàng đồ chay ở Portland, bang Oregon của Mỹ.

Minh Anh