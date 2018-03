Diễn viên phim 'Lý Vệ làm quan' đột tử ở tuổi 36

Minh tinh Hong Kong qua đời trong cô quạnh, bần hàn / Nữ ca sĩ Nhật Bản đột tử ở tuổi 18

Tối 7/3, công ty quản lý của Lý Ngải Giai đăng cáo phó, báo tin với khán giả về cái chết đột ngột của nữ diễn viên nhưng không tiết lộ thêm thông tin về bệnh tình của cô. "Mong cô ấy hạnh phúc ở thiên đường", công ty quản lý viết.

Lý Ngải Giai gần đây hoàn thành phim All of us are good kids, dự kiến chiếu vào ngày 15/3. Em trai diễn viên cho biết trên Sina cô có kế hoạch quảng bá tác phẩm trước ngày phim ra mắt. Người em thổ lộ sinh thời, chị anh luôn lạc quan, tươi trẻ và là cô gái bé bỏng của gia đình.

Lý Ngải Giai sinh năm 1982, tốt nghiệp trường nghệ thuật ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cô chạm ngõ làng phim năm 2002, với phim Brotherly Affection (Thủ tâm thủ bối). Tiếp đến, cô tham gia Kim tỏa ký, Lý Vệ làm quan (đóng Diệp Nhi, hợp tác cùng Từ Tranh, Tôn Phi Phi, Đường Quốc Cường, Thư Sướng), Mỹ nam ký, Tâm kiều...

