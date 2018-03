Diễn viên Nhật Bản Sola Aoi kết hôn

10 mỹ nữ Nhật Bản đình đám năm 2017 / 10 'nam thần' hấp dẫn của Nhật Bản nửa đầu năm 2017 / Khoảnh khắc bikini của 'Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản'

Ngày đầu tiên của năm 2018, Sola Aoi đăng bài viết dài trên trang cá nhân, tiết lộ cô đã kết hôn. "Chồng không đẹp trai cũng không giàu có. Nhưng anh ấy chấp nhận công việc trước kia của tôi", cô viết. Theo ET, chồng của Sola Aoi là Non, làm nghề DJ.

Sola Aoi khoe nhẫn cưới và ảnh bên chồng trên trang cá nhân.

Khẳng định không hối hận với nghề diễn viên phim cấp ba trước đây nhưng Sola cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan tới hôn nhân. Vì thế cô cảm thấy chồng rất tuyệt vời. Sau khi thành hôn, cuộc sống của cô không có nhiều thay đổi.

Khi viết tâm thư gửi khán giả, Sola Aoi cũng rất lo lắng việc thông báo kết hôn khiến cô mất đi nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên nếu không thông báo, cô sẽ phải nói dối khi được hỏi những câu như "Bạn có người yêu chưa?", "Bao giờ kết hôn?", "Lễ tình nhân này bạn ở cùng ai?"...

* MV "Bầu trời xanh" của Sola Aoi

Người đẹp tâm sự mẹ cô kết hôn năm 23 tuổi, 24 tuổi sinh cô. Ước mơ từ nhỏ của cô là cũng kết hôn ở độ tuổi như mẹ. Phải đến hơn 30 tuổi cô mới thực hiện được mơ ước. "Tôi khao khát kết hôn, có em bé, có gia đình của riêng mình", nữ diễn viên viết.

Sola Aoi cảm ơn khán giả ủng hộ cô 15 năm trong nghề và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, yêu mến.

Sola Aoi trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2015.

Người đẹp sinh năm 1983 tham gia ngành công nghiệp phim người lớn JAV vào năm 2002 với nghệ danh Sora Aoi. Sau khi giải nghệ, Sola tham gia nhiều phim điện ảnh các nước khác trong châu Á từ năm 2006. Năm 2014, bộ phim Thái Lan I Fine Thank You Love You mà cô tham gia được công chiếu tại Việt Nam. Ngoài đóng phim, Sola Aoi phát hành nhiều MV hát tiếng Nhật, Trung. Sola Aoi có lượng fan đông đảo ở châu Á, tài khoản Weibo của người đẹp có hơn 18 triệu fan.

Như Anh