Diễn viên đoạt giải Gấu bạc qua đời trong cảnh nghèo túng

Theo Hollywood Reporter, Nazif Mujic qua đời ở tuổi 48 hôm 18/2. Lễ tang của nam diễn viên sẽ được tổ chức vào ngày 21/2. Lý do cái chết chưa được công bố.

Nazif trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở một ngôi làng nghèo thuộc Svatovac, thuộc Bosnia & Herzegovina. Người thân cho biết Nazif Mujic đã đau ốm suốt mấy tháng qua nhưng giấu bệnh.

Nazif Mujic qua đời ở tuổi 48. Ảnh: Hollywoodreporter.

"Hôm trước khi mất, chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau. Cậu ấy không có vấn đề gì cả. Sáng hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi báo Nazif đã mất", Suljo Mujic - anh trai của nam diễn viên - cho biết.

Anh trai nam diễn viên nói thêm lúc còn sống, Nazif đã rất lo lắng về tình hình tài chính cá nhân. Để trang trải cuộc sống cũng như nuôi các con, Nazif đã phải rao bán cúp Gấu bạc từng đoạt tại Liên hoan phim Berlin 2013 với giá 4.000 euro (tương đương 5.000 USD) trên mạng.

"Đầu tiên, tôi đã bán chiếc xe cũ, sau đó là đến một vài vật dụng tư trang, cuối cùng là đến chiếc cúp Gấu bạc. Quyết định làm việc đó chẳng dễ dàng gì nhưng tôi buộc phải làm bởi các con tôi đã nhịn đói suốt ba ngày", Nazif khi ấy giải thích với người thân.

Trailer phim "An Episode In The Life Of An Iron Picker"

Nazif Mujic sinh năm 1970 tại Tuzla Canton, Bosnia & Herzegovina. Anh được biết đến sau khi đoạt giải Gấu bạc diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin 2013 nhờ tác phẩm thuộc thể loại documentary drama (kết hợp yếu tố chính kịch và tài liệu) - An Episode In The Life Of An Iron Picker. Phim kể câu chuyện có thật về công cuộc chạy chữa cho vợ của Nazif Mujic sau khi bà bị sảy thai.

Tuy vậy, sau khi giành giải thưởng lớn tại liên hoan phim Berlin, cuộc sống của Nazif Mujic không khấm khá hơn. Anh vẫn phải quay trở lại công việc cũ là thu lượm phế liệu kim loại để bán với thù lao chỉ vài euro một ngày.

Đức Trí