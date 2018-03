Diễn viên 'Bố già 3' qua đời

‘Bố Già’ - bộ phim tiệm cận sự hoàn hảo

Thông tin được con gái của Eli Wallach xác nhận với Nytimes hôm 24/6 (giờ địa phương).

Eli Wallach là một trong những diễn viên gạo cội với hàng trăm vai diễn đa diện trên điện ảnh, truyền hình và sân khấu trong hơn 60 năm qua.

Nam diễn viên Eli Wallach tại nhà ở New York, Mỹ năm 2010. Ảnh: Nytimes.

Với bất cứ dạng vai diễn nào, Eli Wallach cũng thể hiện một cách dễ dàng. Đó có thể là thủ lĩnh một băng cướp Mexico trong bộ phim năm 1960 The Magnificent Seven, một vị tướng người Pháp trong Waltz of the Toreadors hay một tay mafia trong Bố già 3.

Eli Wallach từng thắng giải Tony năm 1951 cho vai diễn Alvaro trong phim The Rose Tattoo cùng các giải BAFTA, Emmy và nhiều giải thưởng khác. Mặc dù tham gia nhiều bộ phim (khoảng 100 phim điện ảnh và gần 100 phim truyền hình), ông chưa bao giờ được đề cử Oscar.

Tháng 11/2010, một tháng trước sinh nhật lần thứ 95 của nam diễn viên, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã trao tặng ông giải Oscar danh dự.

Nam diễn viên qua đời để lại vợ, nữ diễn viên Anne Jackson, cùng ba người con và nhiều cháu, chắt.

Song Ngư