Diễn viên 'Bố già 2' qua đời ở tuổi 91

Theo NY Times, quản lý của Harry Dean Stanton - John S. Kelly - xác nhận thông tin diễn viên 91 tuổi đã qua đời. Bộ phim cuối cùng ông tham gia, Lucky, có lịch phát sóng tháng 10.

Diễn viên Harry Dean Stanton.

Harry Dean Stanton theo đuổi diễn xuất từ cuối thập niên 1950. Ông ban đầu gắn với những vai phụ như cowboy hoặc kẻ ác, nhưng sau đó được giao cho nhiều vai quan trọng trong các phim như The Godfather II (1974), Straight Time (1978), Alien, Wise Blood, The Rose (1979), Escape From New York (1981).

Harry Dean Stanton không kết hôn và kín tiếng về cuộc sống riêng. Tài sản của diễn viên gạo cội khoảng 10 triệu USD.

Minh Anh