Diễn viên 'Harry Potter' kết hôn

Daniel Radcliffe sau 17 năm đóng Harry Potter / Jude Law gây xôn xao khi xuất hiện trong phim tiền truyện Harry Potter

Trên trang cá nhân, Matthew Lewis đăng bức ảnh cưới và khoe đám cưới: "Tôi không chỉ nhỡ xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc rock Arctic Monkeys tại Los Angeles (Mỹ) mà còn hụt cả ở Italy. Lúc đó, vợ tôi bắt tôi làm đám cưới. Giận quá".

Matthew Lewis đăng ảnh cưới lên trang cá nhân.

Matthew Lewis kết hôn với người đẹp Angela Jones. Sao của phim Harry Potter còn sử dụng biểu tượng lá cờ Anh và Mỹ để nói về quê hương của hai vợ chồng.

Diễn viên 28 tuổi cầu hôn Angela Jones vào tháng 12/2016 tại Paris, trước tháp Eiffel. Theo TMZ, cặp sao gặp nhau đầu năm 2016 tại một sự kiện phim Harry Potter do Universal Studio tổ chức ở Orlando. Angela Jones là nhà tổ chức của sự kiện. Mùa hè năm đó, họ hẹn hò sau khi Angela Jones hoàn tất thủ tục ly dị người chồng đầu tiên.

* Matthew Lewis và dàn sao "Harry Potter" ngày ấy - bây giờ

Dàn sao 'Harry Potter' sau 15 năm

Từ năm tuổi, Matthew Lewis đã diễn xuất cho nhiều chương trình truyền hình, mở đầu là show Some Kind of Life. Anh được biết tới nhiều nhất sau vai diễn Neville Longbottom trong series phim Harry Potter. Ngoài ra, diễn viên 28 tuổi còn ghi dấu ấn ở phim Me Before You (2016). Anh tham gia vào nhiều chương trình truyền hình của Anh như Bluestone 42, Happy Valley, Ripper Street... và được xếp vào lớp diễn viên triển vọng.

Minh Anh