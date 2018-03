Diễn viên 'Harry Potter' bị gãy cổ sau tai nạn ôtô

Sao phim 'Harry Potter' qua đời vì ung thư / Dàn sao 'Harry Potter' - người thành danh, kẻ nghiện rượu, ngồi tù

Ngày 7/3, vợ của Jim Tavaré đăng trên trang cá nhân của diễn viên về thông tin tai nạn: "Tôi là Laura. Jim nhờ tôi thông báo cho các bạn biết rằng anh ấy đã gặp tai nạn nghiêm trọng ngày hôm qua trong vụ va chạm xe hơi. Anh ấy phải truyền máu hai lần và sắp vào ca phẫu thuật đầu tiên. Đây là sự thật, không phải một cảnh phim. Xin mọi người cùng cầu nguyện cho anh ấy trong cuộc chiến sinh tử này".

Jim Tavaré trên giường bệnh.

Vợ Jim Tavaré cũng đăng tải hình ảnh của anh khi đang nằm viện. Theo People, diễn viên Jim Tavaré bị gãy cổ, tắc phổi, gãy chân và gãy 15 xương sườn sau cú va chạm.

* Jim Tavaré trong một cảnh phim 'Harry Potter'

Diễn viên 'Harry Potter' bị tai nạn gãy cổ

Jim Tavaré xuất hiện trong phim Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, với vai ông chủ quán trọ Leaky Cauldron. Anh theo học tại Học viện Sân khấu Hoàng gia Anh. Bên cạnh diễn hài, anh cũng biên soạn và đóng một vai trong series từng đoạt giải BAFTA - The Sketch Show.

Theo The Guardian, vợ Jim Tavaré không tiết lộ chi tiết vụ tai nạn, địa điểm xảy ra sự cố nhưng nam diễn viên hiện sống chủ yếu ở Los Angeles, Mỹ.

Minh Anh