Diễn viên 'Glee' đối mặt 7 năm tù vì tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em

Sao phim 'Glee' không thừa nhận tội ấu dâm trong phiên luận tội / Diễn viên phim 'Glee' bị bắt vì tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em

Theo Us Weekly, tại Tòa án hạt trung tâm California (Mỹ) hôm 3/10, Mark Salling đã nhận tội tàng trữ các sản phẩm ấu dâm và đồng ý mức án từ bốn đến bảy năm tù.

Mark Salling sẽ bị kết án vào phiên xét xử tiếp theo.

Anh cũng phải ký nhận là tội phạm tình dục và không được phép giao tiếp với bất cứ ai dưới 18 tuổi, trừ khi người đó đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Sau khi Mark Salling mãn hạn tù, anh phải giữ khoảng cách 30 m khỏi trường học, công viên, bể bơi công cộng, sân chơi... Diễn viên 35 tuổi cũng phải chịu 20 năm giám sát.

Ngoài ra, Mark Salling phải đền bù khoảng 50.000 USD cho mỗi nạn nhân khi họ yêu cầu. Anh cũng bị buộc tham gia vào chương trình điều trị dành cho người phạm tội tình dục.

Diễn viên 35 tuổi sẽ bị giám sát suốt 20 năm.

Ngày 29/12/2015, lực lượng phòng chống tội phạm Internet với trẻ vị thành niên thuộc đồn cảnh sát Los Angeles bất ngờ tới nhà riêng của diễn viên Mark Salling. Sau nhiều lần gõ cửa và bị diễn viên phim Glee lờ đi, cảnh sát phá cửa vào nhà, khống chế nghi phạm và phát hiện hơn 100 bức ảnh khiêu dâm trẻ em ở nhiều tư thế nhạy cảm. Sau khi bị bắt, Mark Salling đóng 20.000 USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Bạn gái cũ của Mark Salling - Roxanne Gorzela - là người báo cho cảnh sát vụ việc. Mark Salling cũng bị loại khỏi phim Gods and Secrets sau khi bị bắt.

Tại phiên luận tội ở Los Angeles năm 2016, Mark Salling phủ nhận hai tội về khiêu dâm trẻ em. Anh nộp 150.000 USD tiền bảo lãnh tại ngoại.

Mark Salling nổi tiếng nhờ vai diễn Noah "Puck" Puckerman trong loạt phim Glee, phát sóng từ năm 2009 tới 2015. Bộ phim với dàn diễn viên trẻ, cover nhiều ca khúc nổi tiếng đã thu về thành công với giải Quả Cầu Vàng, Emmy, Teen Choice.. Naya Rivera, bạn gái cũ của Mark Salling, viết trong cuốn hồi ký Sorry Not Sorry năm 2016 rằng cô bị sốc khi nghe tin.

