Diễn viên '13 Reasons Why' bị bắt vì trộm đồ

Ngày 8/1, tờ San Francisco Chronicle đưa tin về vụ bắt giữ Bryan Box. Diễn viên 23 tuổi bị buộc tội ăn cắp đồ của những người cao tuổi vào mùa thu năm ngoái và tàng trữ tài sản lấy cắp. Cảnh sát bắt Bryan Box ngày 29/12 tại nhà riêng của anh tại Vallejo, California, Mỹ. Diễn viên 13 Reasons Why nộp 250.000 USD để được tại ngoại.

Bryan Box khi bị cảnh sát bắt giữ.

Bryan Box làm công việc trợ lý chăm sóc sức khỏe tại nhà cho những người già. Theo lời khai với các công tố viên được People đăng tải, Bryan Box đã lấy trộm trang sức, thuốc, máy tính xách tay, thẻ an sinh xã hội và nhiều đồ vật có giá trị khác từ nhà của các khách hàng cao tuổi. Hành vi phạm tội xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 22/9 tới 7/11 năm ngoái. Nạn nhân của Bryan Box là những người già tuổi từ 70 tới 90.

Trước vụ việc, ngày 8/1, đại diện của kênh Netflix nói rằng Bryan Box không còn hợp tác với họ. Bryan Box từng tham gia phim 13 Reasons Why, bộ phim đình đám do Selena Gomez sản xuất, phát hành trên Netflix năm 2017. Phần hai của 13 Reasons Why tiếp tục được Netflix sản xuất trong năm nay.

Bryan Box (phải) trong phim "13 Reasons Why".

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên phát hành năm 2007 của nhà văn Jay Asher, 13 Reasons Why là series gây sốt trong năm 2017. Ca sĩ Selena Gomez đồng sản xuất phim cùng Tom McCarthy - đạo diễn của Spotlight từng giành giải Oscar năm 2016. Trước khi ra mắt, 13 Reasons Why đã gây xôn xao bởi đề tài u ám - vấn nạn tự tử ở tuổi vị thành niên.

Minh Anh