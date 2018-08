Demi Lovato vẫn nôn và sốt cao sau khi sốc ma túy

Demi Lovato chưa được xuất viện sau 5 ngày bất tỉnh vì sốc ma túy / Demi Lovato bất tỉnh vì dùng heroin quá liều

Ngày 30/7, nguồn tin của TMZ cho biết tình trạng sức khỏe của Demi Lovato vẫn không có nhiều chuyển biến. Cô nôn nhiều và sốt cao. Đây là biến chứng của việc bị sốc vì dùng heroin quá liều. Các bác sĩ chưa biết chính xác khi nào Demi Lovato có thể xuất viện. Trong khi đó, bác sĩ Howard Samuels - chuyên gia về các chất gây nghiện - nhận định trên ET Online Demi Lovato phải nằm viện lâu vì các bác sĩ phải đào thải hết ma túy trong người cô.

Demi Lovato chưa khỏe lại sau một tuần nằm viện. Ảnh: Startraks.

Hôm 24/7, khi xe cấp cứu tới nhà, Demi Lovato đã bất tỉnh. Bên cạnh cô là hai người bạn đã sơ cứu qua cho cô bằng Narcan, một loại thuốc kháng lại các tác dụng của ma túy. Tuy vậy, phía Demi Lovato chưa khai loại ma túy cô sử dụng. Theo CNN, Demi Lovato được gia đình và bạn trai cũ Wilmer Valderrama chăm sóc ở bệnh viện. Ca sĩ 25 tuổi sẽ vào trại cai nghiện ngay sau khi rời bệnh viện.

Demi Lovato - 'Sober'

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

Minh Anh