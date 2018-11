Demi Lovato rời trại cai nghiện

Demi Lovato lần đầu xuất hiện sau hai tháng sốc thuốc / Demi Lovato bán ngôi nhà nơi cô bị sốc thuốc phiện

Theo TMZ, Demi Lovato tới nhà hàng Matsuhisa ở Beverly Hills với nhà thiết kế Henry Levy. Nguồn tin nói ca sĩ 26 tuổi rất vui vẻ, cười nhiều suốt bữa tối. Cô còn ghé thăm một tiệm spa ở Beverly Hills.

Demi Lovato ở Los Angeles dịp cuối tuần. Ảnh: GCImages.

Hiện chưa rõ Demi Lovato đã chấm dứt điều trị hay chưa. Tuần trước, Us Weekly cho biết cô dự định ở trại cai nghiện tới hết năm. Ca sĩ đi cai nghiện hồi tháng 8, sau khi bị sốc thuốc phải nhập viện.

Hồi tháng 10, trong cuộc phỏng vấn của chương trình Conversations with Maria Menounos, bà Dianna De La Garza, mẹ Demi Lovato, bày tỏ lòng biết ơn và tự hào vì con gái đã cố gắng suốt 90 ngày trong trại.

Hôm 24/7, khi xe cấp cứu tới nhà, Demi Lovato đã bất tỉnh. Bên cạnh cô là hai người bạn đã sơ cứu qua cho cô bằng Narcan, một loại thuốc kháng lại các tác dụng của ma túy. Tuy vậy, phía Demi Lovato chưa khai loại ma túy cô sử dụng. Theo CNN, Demi Lovato được gia đình và bạn trai cũ Wilmer Valderrama chăm sóc ở bệnh viện.

Demi Lovato - 'Sober' Demi Lovato thừa nhận nghiện ngập trong MV "Sober".

Demi Lovato vào trại cai nghiện ngày 6/8. Trong chia sẻ với người hâm mộ ngày 5/8, Demi Lovato nói cô cần nỗ lực hơn. Cô hứa tiếp tục chiến đấu để giành lại sự tỉnh táo.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

Minh Anh