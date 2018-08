Demi Lovato quyết tâm cai nghiện sau bất tỉnh vì sốc thuốc

Demi Lovato vẫn nôn và sốt cao sau khi sốc ma túy / Demi Lovato chưa được xuất viện sau 5 ngày bất tỉnh vì sốc ma túy

Ngày 5/8, Demi Lovato đăng tải thông điệp gửi người hâm mộ trên trang cá nhân. Ca sĩ 25 tuổi nói cô luôn minh bạch về chuyện nghiện ngập của mình, kể cả lần này. "Điều tôi học được là bệnh tật này không phải là thứ dần biến mất hoặc phai mờ theo thời gian. Điều quan trọng là tôi phải nỗ lực vượt qua nhưng chưa làm được điều đó", Demi Lovato viết.

"Tôi muốn cảm ơn Chúa vì giúp tôi sống và khỏe trở lại. Cảm ơn người hâm mộ đã dành tình yêu và sự ủng hộ tôi suốt tuần qua. Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình, êkíp của tôi và nhân viên tại bệnh viện Cedars-Sinai, những người luôn ở bên tôi suốt khoảng thời gian này. Không có họ, tôi không thể viết bức thư này cho các bạn. Tôi không bao giờ quên tình cảm các bạn dành cho tôi và mong chờ ngày tôi có thể nói, mình đã bước sang phía khác. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu", ca sĩ 25 tuổi thổ lộ.

Sở cảnh sát Los Angeles xác nhận ngày 24/7, họ nhận được cuộc gọi cấp cứu tại nhà Demi Lovato ở Hollywood. Ca sĩ 25 tuổi khi đó đã bất tỉnh, có hai người bạn ở bên. Cô được điều trị tại bệnh viện gần hai tuần vì những biến chứng do sốc thuốc.

Theo People, Demi Lovato đã đồng ý sẽ vào trại cai nghiện sau khi được xuất viện. "Lựa chọn cai nghiện là ý muốn của cô ấy. Demi hiểu mức độ nghiêm trọng của việc dùng ma túy quá liều. Cô ấy cũng đã rất khó khăn để phục hồi. Demi Lovato muốn được giúp đỡ để tỉnh táo hơn. Cô ấy cũng hiểu việc này sẽ phải tốn thời gian và công sức thế nào nhưng sức khoẻ mới là điều quan trọng nhất", nguồn tin của People cho biết.

Theo một nguồn tin khác, Wilmer Valderrama - bạn trai cũ của Demi Lovato - cùng gia đình, bạn bè nữ ca sĩ đã khuyến khích cô vào trại cai nghiện. Họ muốn cô khoẻ mạnh về cả vật chất lẫn tinh thần. Việc Demi nhận lời được coi là một bước tiến lớn.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

