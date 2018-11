Demi Lovato lần đầu xuất hiện sau hai tháng sốc thuốc

Demi Lovato bán ngôi nhà nơi cô bị sốc thuốc phiện / Bạn trai cũ thường xuyên kiểm tra Demi Lovato tại trại cai nghiện

Ngày 23/9, TMZ đăng ảnh Demi Lovato đi dạo và trò chuyện với một phụ nữ. Ca sĩ đang trong quá trình điều trị vì sốc ma túy tại một trại cai nghiện ở ngoại ô California. Trước đó, cô từng phải cấp cứu và điều trị ở bệnh viện 10 ngày.

Demi Lovato (trái) xuất hiện ở gần trại cai nghiện. Ảnh: TMZ.

Hôm 24/7, khi xe cấp cứu tới nhà, Demi Lovato đã bất tỉnh. Bên cạnh là hai người bạn đã sơ cứu cho cô bằng Narcan, một loại thuốc kháng lại các tác dụng của ma túy. Bạn trai cũ của cô - Wilmer Valderrama - thường xuyên túc trực, kiểm tra và động viên ca sĩ. Họ chia tay năm 2016.

Demi Lovato - 'Sober' Demi Lovato thừa nhận nghiện ngập trong ca khúc "Sober".

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

Minh Anh