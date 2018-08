Demi Lovato không tỉnh táo trong đêm diễn trước ngày sốc ma túy

Demi Lovato bất tỉnh vì dùng heroin quá liều / 8 năm vật lộn với ma túy của Demi Lovato

Theo People, Demi Lovato nhập viện cấp cứu vì dùng heroin quá liều ngày 24/7. Tình trạng của cô đã dần ổn định. Trước đó hai ngày, ca sĩ 25 tuổi có buổi biểu diễn tại California Mid-State Fair. Cô đứng trên sân khấu, hành động không linh hoạt, không thể hát theo nhạc vì quên lời bài Sober - ca khúc phát hành hồi tháng 6. Sau vài lần cố gắng, cô thừa nhận với khán giả và chửi thề. Demi bước nhanh vào trong, dù khán giả động viên cô.

Demi

Vào đêm Demi bất tỉnh vì sốc heroin, cô ở cùng vài người bạn. Theo People, đó không phải bạn thân của cô và họ mới quen nhau. Demi cố tình đẩy bạn thân ra xa. "Cô ấy nghĩ nhiều cách để lén dùng ma túy vì êkíp và bạn bè thân rất quan tâm đến Demi. Họ cố gắng trông chừng cô ấy. Mọi thứ hỗn loạn từ nhiều tháng nay. Những người thân đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cô ấy tránh xa ma túy", nguồn tin của People chia sẻ.

Demi Lovato nghiện ngập từ nhiều năm nay.

Demi Lovato nhận được sự động viên từ người hâm mộ và bạn trai cũ Wilmer Valderrama sau vụ việc. Theo E! News, ca sĩ cảm thấy biết ơn vì vẫn còn sống và cô dự định vào trại cai nghiện ngay sau khi hồi phục.

Từ nhiều năm nay, Demi đối mặt với chứng nghiện ngập, chán ăn và giảm sút tinh thần. Năm 2010, cô từng đi điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực. Nguồn tin của People nói: "Demi chưa bao giờ điều trị thành công. Cô ấy đối mặt chứng trầm cảm, lo lắng trong một thời gian dài. Có đôi lúc Demi tỉnh táo, nhưng không nhiều".

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

Minh Anh