Demi Lovato chưa được xuất viện sau 5 ngày bất tỉnh vì sốc ma túy

Theo CNN, Demi Lovato được gia đình và bạn trai cũ Wilmer Valderrama chăm sóc ở bệnh viện. Dự kiến, cô tới thẳng trại cai nghiện sau khi xuất viện.

Demi Lovato nghiện ma túy từ năm 17 tuổi.

Demi Lovato nhập viện ngày 24/7, khi hai người bạn gọi cấp cứu lúc cô bất tỉnh. Họ yêu cầu không dùng còi trên xe cứu thương để giữ kín thông tin. Mẹ và em gái Demi Lovato tới bệnh viện ngay sau đó.

Trên Radar Online, Danielle Martin - huấn luyện viên dạy jiu-jitsu (môn nhu thuật) cho Demi - kể một ngày trước vụ việc, ca sĩ có biểu hiện bất ổn. "Cô ấy nói không sao, chỉ bị mệt. Nhưng tôi biết có gì đó bất thường. Điều cuối cùng Demi nói với tôi là: 'Yêu anh nhiều lắm'", Danielle nói.

* Demi Lovato tại Grammy 2017

Demi Lovato tại Grammys 2017

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

Minh Anh