Demi Lovato bất tỉnh vì dùng heroin quá liều

Theo TMZ, sở cảnh sát Los Angeles xác nhận Demi Lovato đang nhập viện. Nhân viên y tế ở Los Angeles đến nhà Demi Lovato theo cuộc gọi cấp cứu và thấy cô không còn phản ứng. Nguồn tin của Us Weekly chia sẻ Demi Lovato được bác sĩ cho dùng Narcan, một loại thuốc chống lại ảnh hưởng của ma túy.

Demi Lovato nghiện ngập từ nhiều năm nay. Ảnh: Rex.

Theo tờ The Blast, vài người bạn của Demi Lovato có mặt ở hiện trường khi vụ việc xảy ra. Họ không hợp tác và không tiết lộ loại thuốc phiện cô sử dụng. Nhân viên sở cảnh sát Los Angeles thu thập các bằng chứng để điều tra thêm. Mẹ Demi Lovato - bà Dianna De La Garza - và em gái của ca sĩ vào viện ngay khi nhận được tin.

Trên People, đại diện của Demi Lovato cho biết cô đã tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện với người thân. "Chúng tôi muốn cảm ơn tình yêu, những sự ủng hộ, lời cầu nguyện của mọi người. Nhiều thông tin bị đưa sai lệch và gia đình mong muốn có được sự riêng tư vì sức khỏe của cô ấy. Việc hồi phục của Demi là điều quan trọng nhất lúc này", thông cáo viết.

Từ nhiều năm nay, Demi Lovato đối mặt với chứng nghiện ngập, chán ăn và giảm sút tinh thần. Năm 2010, cô từng đi điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực. Nguồn tin của People nói: "Demi chưa bao giờ điều trị thành công. Cô ấy đối mặt chứng trầm cảm, lo lắng trong một thời gian dài. Có đôi lúc Demi tỉnh táo, nhưng không nhiều".

* Demi Lovato - "Sober"

Hồi tháng 6, Demi Lovato phát hành ca khúc mới tên Sober, trong đó nói về việc tái nghiện. Lời bài hát có đoạn: "Mẹ ơi, con xin lỗi vì không còn tỉnh táo nữa. Và bố hãy tha thứ vì đồ uống bị đổ trên sàn nhà. Và tôi xin lỗi người hâm mộ vì một lần nữa chứng kiến tôi vấp ngã. Tôi muốn trở thành một hình mẫu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường".

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

Minh Anh