Đạo diễn ‘The Shape of Water’ ly dị vợ sau 32 năm sống chung

'The Shape of Water'

Vài ngày sau khi chiến thắng tại Oscar 2018 với giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc”, “Phim xuất sắc” cho tác phẩm The Shape of Water, Guillermo del Toro chia sẻ về cuộc ly hôn bí mật giữa ông và Lorenza Newton.

Guillermo del Toro và vợ khi còn bên nhau.

“Tôi chia tay tháng 2/2017, ly hôn tháng 9 cùng năm, thế nhưng chỉ vài người biết”, Guillermo del Toro nói trên tạp chí Reforma của Mexico. Vợ chồng đạo diễn nổi tiếng khi đó quyết định giữ kín chuyện đời tư. Tại Lễ trao giải Oscar 2018, Guillermo del Toro lên thảm đỏ cùng biên kịch Kim Morgan chứ không đi cùng vợ và hai con gái. Khi phát biểu nhận giải, đạo diễn 53 tuổi gửi lời cảm ơn biên kịch, các cộng sự và gia đình. Ông không hề nhắc tới vợ trên sân khấu.

Guillermo del Toro dự Oscar cùng biên kịch Kim Morgan.

Guillermo del Toro cũng khẳng định ông và biên kịch Kim Morgan chỉ là bạn bè, chuyện vợ chồng ông chia tay không liên quan tới tình bạn này. “Tôi chia tay vợ từ tháng 2, trong khi bắt đầu làm việc với Kim Morgan từ cuối mùa hè năm ngoái”, đạo diễn nói.

Guillermo del Toro là đạo diễn nổi tiếng Hollywood, có duyên với các giải thưởng điện ảnh. Ông từng gắn bó với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hellboy, Pacific Rim, The Shape of Water, The book of life… Guillermo del Toro và vợ kết hôn từ năm 1986 và có hai con gái.

* Guillermo del Toro phát biểu trên sân khấu Oscar 2018

Guillermo del Toro - Oscar 2018

Minh Anh